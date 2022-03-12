/685008/رئيس-هيئة-قناة-السويس--القناة-لم-تتأثر-بالحرب-الروسية-لكن-ستتأثر

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن قناة السويس لم تتأثر حتى الآن بالحرب الروسية الأوكرانية، ولكن من الممكن تأثرها فيما بعد، مشيرا إلى أن البضائع التي كانت تأتي من البحر الأسود، لن تعبر من قناة السويس، وبالتالي ستتأثر القناة.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "الحكاية" الذى يقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر فضائية "ام بى سى مصر".

وأضاف ربيع، أن قناة السويس قد تتأثر إجابيا وذلك بتحول أوروبا لاستيراد البترول الخام والغاز الطبيعي من منطقة الخليج العربي، وبالتالي ستعبر السفن من قناة السويس .

أسامة ربيع: لحد دلوقتي القناة متأثرتش بالحرب الروسية لكن هتتأثر

وقال ربيع: "تجارة البحر الأسود العام الماضي كانت 116 مليون طن، وهي تمثل تقريبا حوالي 9% من إجمالي الحمولة التي تمر من القناة، ولو تم تعويضها من الجنوب سيكون هناك توازن، وخلال الأسابيع الثلاثة الماضية تم رصد عدد السفن التي مرت من القناة وهو ثابت حتى الآن وكانت فى حدود 60 سفينة ، حتى الآن لا يوجد تأثير ملموس".

وأردف: "نحن نجهز السيناريوهات المقرر عملها بخطط بديلة، وزيادة الرسوم بالقناة تم تطبيقها، وتم تطبيق الزيادة السنوية في شهر فبراير، وتم الإعلان عنها قبلها بثلاثة أشهر، ونتيجة زيادة في سعر البترول وأسعار تأجير السفن زادت نقل الحاوية من 1000 دولار لـ 14 ألف دولار، فكان لابد من التماشي مع المتغيرات التي تحدث، وهذه الزيادة الأخيرة تعد زيادة مرنة يمكن أن تخفض فيما بعد، بعيدا عن الزيادة السنوية".

وأكد رئيس هيئة قناة السويس، على ان قناة السويس ليس لها اى علاقة بالسياسة ولايوجد اى تمييز بين الدول وبين السفن الحربية او العادية, مضيفا:" "قناة السويس قناة لا علاقة لها بالسياسة، ولا ننظر لأعلام، طبقا لاتفاقية القسطنطينية، ولا يوجد تمييز بين الدول، سفينة حربية أو عادية وبلغ قبلها، وجميع الإجراءات منضبطة لا يوجد أي مشاكل في عبورها".