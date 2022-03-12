القوى العاملة: تعيين 438 منهم 4 ”قادرون باختلاف” بدمياط

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة ، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة دمياط بتعيين 438 شاباً ، منهم 4 شباب "قادرون باختلاف" في منشآت القطاع الخاص والاستثمارى من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من مكاتب التشغيل ، وبلغ المسجلين بها 1217 شاباً ، كما تم استخراج 442 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة المهنة ، فضلاً عن توفير 107 فرصة عمل .

وقال الوزير: إن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 207 منشأة بنظام الدوري والحملات ، والإعادة على 85 منشأة أخرى ، وأسفر التفتيش عن تحرير 32 محضراً ، وعمل 19 حملة تفتيشية ، وبحث 11 شكوى عمالية ، وتم عقد ندوتي توعية بشركة قرطبة للسياحة بدمياط الجديدة ، وشركة الأقصى بفارسكور .

تلقى الوزير، تقريرا بذلك من منى الاطروش مدير المديرية ، أشارت فيه إلى أنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية خلال شهر فبراير الماضي بالتفتيش على 188 منشأة ، وإعادة التفتيش على 196 منشأة أخري، وأسفر التفتيش عن عمل 13 مذكرة غلق إداري ، وعمل 7 ندوات توعية ، فضلاً عن تلقى 16 شكوى وتم إتخاذ إجراء قانوني حيال 3 شكاوى منهم ، وشكوتين منها تم استيفاؤها ودياً ، و10 شكاوى مازالت تحت البحث والدراسة .

أما فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة صحياً و إجتماعياً حيث قامت المديرية بعمل رعاية صحية لـ 30 عاملا من المسجلين بإجمالى 11 ألفاً و 497 جنيها ، أما فى مجال علاقات العمل تلقت المديرية 8 شكاوى عمالية تم تسوية شكوى منها ودياً ، وإحالة شكوتين للقضاء ، وتبقى 5 شكاوى مازالت تحت البحث والدراسة .

وأضافت مدير المديرية ، أنه في مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 290 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي