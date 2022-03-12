محافظ الجيزة يتلقي برقية تهنئة من رئيس مجلس الوزراء بمناسبة العيد القومي...

تلقي اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة برقية تهنئة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء هنأ خلالها قيادة ومواطني المحافظة بمناسبة العيد القومي لمحافظة الجيزة. وجاءت نص البرقية التي بعثها رئيس مجلس الوزراء كالتالي" يطيب لي أن أبعث إليكم وإلي أبناء محافظة الجيزة أخلص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة العيد القومي للمحافظة وإني إذ أنتهز هذه المناسبة أرجو لكم ولأبناء المحافظة دوام التوفيق والسداد لما فيه خير وإزدهار مصرنا الغالية" يذكر أن العيد القومي لمحافظة الجيزة يوافق ذكري إستشهاد أبناء قرية نزلة الشوبك بالبدرشين أثناء تصديهم للإحتلال الإنجليزي في ثورة ١٩١٩ وتحتفل المحافظة بهذه الذكري في ٣١ مارس من كل عام

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