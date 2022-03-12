القومي للمرأة ينظم خمس ورش عمل حول موضوع ”الولاية علي المال” بالتعاون...

نظم المجلس القومي للمرأة خمس ورش عمل حول موضوع "الولاية على المال" ، بالتعاون مع معهد البحوث الجنائية والتدريب ، واستهدف تدريب ٣٠٠ من أعضاء نيابات الأسرة بمحافظة القاهرة على مسائل الولاية على المال ، بحضور ممثلى مكتب شكاوى المرأة بالمجلس ، ومسؤولي ملف الولاية على المال بمكتب الشكاوى وايضا بحضور كلا من المستشار راضي أبو الفتوح رئيس الاستئناف لنيابة العليا لشؤون الأسرة ، والمستشار أحمد شعبان رئيس النيابة و عضو المكتب الفني لمعهد البحوث الجنائية والتدريب ، وذلك خلال الفترة من ٦ وحتى ١٢ مارس الجارى ، بمقر المعهد .

وتضمنت ورش العمل محاضرات حول التعريف بدور المجلس القومي للمرأة ، والتى القتها الأستاذة ولاء سليم باحثة قانونية بالاداره العامه لمكتب شكاوى المرأة واستعرضت استراتيجيه ورؤيه المجلس من خلال رؤي مصر ٢٠٣٠ وايضا استعراض دور مكتب شكاوى المرأة فى دعم قضايا المراه واستعراض هيكل المكتب واختصاصاته .

كما تضمنت محاضرة عن أحكام الولاية والوصاية والقوامة تحدث فيها المستشار راضي أبو الفتوح ، فيما قام المستشار أحمد شعبان بإلقاء محاضره حول الإجراءات التحفظية وكيفيه تطبيقها وضوابطها ودور النيابة العامة في حمايه أموال عديمي الأهلية .