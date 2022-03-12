حملات تفتيشية بالأقصر على الفنادق والمطاعم والمجازر لضبط المخالفات

جدة - نرمين السيد - تمكنت مديرية الطب البيطرى بالأقصر، بالاشتراك مع شرطة البيئة والمسطحات ومباحث التموين وشرطة السياحة من تحرير 71 محضرا بكافة مدن المحافظة، وذلك خلال حملات تفتيش مكثفة على المجازر ومحلات بيع الجزارة والمطاعم والثلاجات والفنادق على مدار شهرى فبراير الماضى، ومارس الجارى.





وبلغ إجمالى كمية المضبوطات -وفقا لبيان المديرية اليوم السبت - 976 كيلوجرام ذبح خارج المجزر ولا توجد عليها أختام حكومية، وكمية 1641 كيلو جرام دواجن ومصنعات الدواجن غير معلومة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وكمية 230 كيلو جرام من مصنعات اللحوم المفروم وكبدة مجمدة مستوردة غير معلومة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، و4 كيلوجرامات لحوم خنازير مجمدة داخل ثلاجة غير معلومة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وكمية 55 كيلوجراما من مخلفات ودهون غير معلومة، و50 كيلو جراما من الأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى. كما قام أطباء وطبيبات المجازر والتفتيش بالإشراف والكشف الطبى البيطرى على إجمالى كمية 20 طنا و231 كيلو جرام لحوم مجمدة وبلدى، و21.5 طن دواجن مجمدة مستوردة ومحلية، و50 كيلوجرام أسماك.

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