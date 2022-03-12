محافظ قنا: انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية

جدة - نرمين السيد - وذلك حفاظًا على الثروة الحيوانية بالمحافظة والتى تمثل جزءًا من الأمن الغذائى ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لحماية الثروة الحيوانية من انتشار الأمراض الوبائية.

وأضاف الداودى فى تصريح اليوم السبت، أنه تم تكليف المسئولين بالوحدات المحلية للمدن والقرى بتقديم كافة أوجه الدعم لفرق الأطباء البيطريين لضمان تنفيذ الحملة على الوجه الأمثل؛ لافتا إلى أن الدولة تبذل جهود حثيثة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.

من جانبه ناشد مدير عام مديرية الطب البيطرى بقنا الدكتور إبراهيم يوسف؛ المزارعين بضرورة الاستجابة للفرق البيطرية القائمة على تنفيذ الحملة وتحصين رؤوس الماشية من أجل القضاء على مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع حفاظا على ممتلكاتهم من الثروة الحيوانية، مؤكدا أن الفِرق البيطرية ستطرق منازل المربيين لفحص الماشية وتحصينها فضلا عن تقديم التوعية الإرشادية اللازمة لهم للحد من انتشار الأمراض.

وفى سياق آخر، أعلن وكيل وزارة الصحة بقنا الدكتور راجى تاوضروس، اختيار وزارة الصحة مستشفيات قنا العام ونجع حمادى العام وقوص المركزى لتنفيذ المشروع المصرى اليابانى لتحسين جودة المستشفيات.

وأوضح أن المشروع يمثل شراكة بين وزارة الصحة والسكان المصرية وهيئة التعاون الدولية اليابانية - الجايكا وذلك بهدف الارتقاء بالخدمة الصحية وسلامة المرضى بالمستشفيات المستهدفة للمشروع بتطبيق منهجية "KAIZENTQM" اليابانية والتى تمثل تمهيدا لمشروع التأمين الشامل.