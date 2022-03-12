حياة كريمة.. محافظ الأقصر ونائب وزير الاتصالات يبحثان التطوير الرقمى

جدة - نرمين السيد - التقى المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، مع نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى المهندسة غادة لبيب، لمناقشة مشروعات التطوير المؤسسى الرقمى للمحافظة فى ضوء تنفيذ منظومة التأمين الصحى الشامل، وجهود تعزيز الثقافة والمهارات الرقمية للمواطنين فى قرى حياة كريمة بالمحافظة فى إطار تنفيذ مستهدفات المشروع القومى لتطوير القرى المصرية.





وأوضحت المحافظة - فى بيان اليوم السبت - أن اللقاء تناول جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تنفيذ مستهدفات مصر الرقمية وخطة الوزارة لتهيئة العاملين والمواطنين بالمحافظة لأعمال التحول الرقمى والتأكد من استيعابها لضمان استدامتها، وبرامج تنمية وبناء القدرات الرقمية التى تنفذها الوزارة للعاملين بالمحافظة والمديريات التابعة ومردود ذلك على كفاءة وأداء منظومة العمل، كما استعرض البرامج التدريبية والتأهيلية المنفذة فى مجالى المهارات الرقمية الأساسية والتسويق الإلكترونى لأهالى قرى حياة كريمة بمركزى أرمنت وأسنا.

وشهد اللقاء متابعة تطبيقات الطوارئ بمنظومة الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، والتى تم تدشينها بالمحافظة ضمن محافظات المرحلة الأولى على مستوى الجمهوية لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، وتستهدف تحقيق التنسيق التام والسريع بين كل الجهات المعنية، لسرعة تقديم خدمات الطوارئ واحتواء الأزمات وإدارتها بكفاءة تامة وعالية فى أقل وقت ممكن.

واستكملت فعاليات اللقاء بورشة عمل حول التطوير المؤسسى فى إطار استراتيجية مصر الرقمية وتأثيراته فى الارتقاء بمنظومة العمل داخل المؤسسات والهيئات والمديريات التابعة لمحافظة الأقصر، بما يسهم فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والتى ألقتها المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة.

من جانبها أكدت نائب وزير الاتصالات أن مصر تسير بخطى ثابتة فى كل الملفات لتحسين حياة المواطنين، مشيرة إلى بناء مصر الرقمية يستهدف الوصول إلى مجتمع رقمى تفاعلى، مشددةً على أن التحول الرقمى هو أولوية وطنية فرضتها المتغيرات التكنولوجية الجديدة وهو ليس نوع من الترف أو الموضة وإنما أصبح أسلوب حياة لاسيما بعد أزمة وباء كُورونا، والتحول الرقمى ليس هدفًا فى ذاته بل هو وسيلة لتقديم خدمات متميزة للمواطنين بجودة أعلى فى وقت أقل.

وأوضحت أن التحول الرقمى عملية مستمرة داخل المؤسسات تمر بثلاث مراحل بدءاً من تهيئة المؤسسة لأعمال التحول الرقمي، مروراً بالتأكد من استيعاب التحول الرقمي، وصولاً إلى متابعة استدامة أعمال التحول الرقمى وضمان عدم توقفها، مستعرضة أبرز المفاهيم والمؤشرات حول مصر الرقمية، وجهود الدولة المصرية فى بناء مجتمع ومواطن رقمى تفاعلي، فضلاً مبادرات ومشروعات التطوير المؤسسى التحول الرقمى للمؤسسات والخدمات العامة، وبرامج تنمية وبناء القدرات الرقمية للإنسان المصرى.