تعيين 438 شابا منهم 4 قادرون باختلاف فى دمياط

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين 438 شابا منهم 4 شباب قادرون باختلاف فى منشآت القطاع الخاص والاستثمارى بدمياط، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وبلغ المسجلين بها 1217 شابا، كما تم استخراج 442 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، فضلا عن توفير 107 فرص عمل.





وقال سعفان، إن المديرية قامت فى مجال التفتيش العمالى بالتفتيش على 207 منشآت بنظام الدورى والحملات، والإعادة على 85 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 32 محضرا، وشن 19 حملة تفتيشية، وبحث 11 شكوى عمالية، وتم عقد ندوتى توعية بشركة قرطبة للسياحة بدمياط الجديدة، وشركة الأقصى بفارسكور.

تلقى الوزير، تقريرا بذلك من منى الاطروش مدير المديرية، أشارت فيه إلى أنه فى مجال السلامة والصحة المهنية شنت المديرية خلال شهر فبراير الماضى حملة تفتيش على 188 منشأة، وإعادة التفتيش على 196 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن عمل 13 مذكرة غلق إدارى، وعمل 7 ندوات توعية، فضلاً عن تلقى 16 شكوى، وتم اتخاذ إجراء قانونى حيال 3 شكاوى منها، وشكوتين منها تم استيفاؤها وديا، و10 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

أما فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة صحيا واجتماعيا قامت المديرية بعمل رعاية صحية لـ30 عاملا من المسجلين بإجمالى 11 ألفا و497 جنيها، أما فى مجال علاقات العمل تلقت المديرية 8 شكاوى عمالية تم تسوية شكوى منها وديا، وإحالة شكوتين للقضاء، وتبقى 5 شكاوى مازالت تحت البحث والدراسة.

وأضافت مدير المديرية، أنه فى مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، تابعت المديرية التفتيش على 290 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالى.