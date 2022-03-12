حياة كريمة.. هدايا الحكومة فى افتتاح معرض لـ«الصم والبكم» بأسوان

جدة - نرمين السيد - وافتتح الوزير اليوم، السبت، معرض منتجات "قادرين نعملها" بقاعة القوات المسلحة، والذى تنظمه مديرية القوى العاملة بأسوان، فى إطار الاحتفال باليوم العالمى لذوى القدرات الخاصة، ويضم 10 عارضين من أصحاب الهمم والعزيمة، من مدرسة الأمل لـ"الصم والبكم" من طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية من الجنسين، وتفقد أقسام المعرض الخمس والتى شملت السمكرة والأعمال الصحية، والتريكو الآلى، والزخرفة والتنسيق، والملابس الجاهزة، ونجارة الأثاث.

وأبدى الوزير إعجابه بالمعروضات التى تساهم فى توفير عدد من فرص العمل لأصحاب الهمم، مشيدا بجودتها ودقة تصنيعها، مؤكدا أهمية تشجيع ذوى الهمم على الإنتاج لما لهم من قدرة بالغة على العطاء ولديهم من الإرادة ما يدفعهم لتحدى كل الصعاب والتغلب عليها.

وقال الوزير: إن الوزارة تقدم كامل الدعم لأبنائنا من ذوى القدرات الخاصة، موجها الشباب الذين لديهم الحرفة ولن يلتحقوا بالكليات أن يقيموا مشروعات صغيرة وعرض منتجاتهم داخل المعارض الدائمة، مكلفا مديرية القوى العاملة بأسوان بمتابعتهم ومساندتهم بصورة دائمة.

واستمع الوزير لشرح من أمانى معاوية، مديرة المدرسة، عن المنتجات المصنوعة من الطلاب، مؤكدا أن الحرف اليدوية والمشروعات الصغيرة لها أهمية اقتصادية كبرى ومن الضرورى تشجيعها وتطويرها.

وقدم الوزير للعارضين 10 آلاف جنيه دعم لهم بواقع 1000 جنيه لكل عارض تشجيعا لهم على إنتاج مزيد من الأعمال اليدوية، مؤكدا أن الدولة المصرية والقيادة السياسية تولى اهتماما خاصا لـ"قادرون باختلاف"، وتسعى لتقديم كامل الرعاية والحماية لهم، باعتبارهم شركاء المجتمع، مشيرا إلى أن رؤية مصر 2030 تتضمن فى أهدافها تحقيق العدالة من خلال تحقيق المساواة فى الحقوق والفرص، وذلك بحضور الدكتورة غادة أبو زيد، نائب المحافظ، ومحمد عبد الوهاب، مدير مديرية القوى العاملة بأسوان.

كما قام الوزير بتسليم 20 عقد عمل لذوى الهمم والعزيمة، فضلا عن 22 كرسى كهربائى وعادى للأطفال وكبار السن، و400 كرتونة مواد غذائية و50 بطانية لذوى القدرات والأرامل والمطلقات، بالإضافة إلى مساعدات مالية قدرها 50 ألف جنيه لـ10 أسر تعول ذوى القدرات بواقع 5 آلاف جنيه لكل أسرة، مقدمة من جمعية رجال الأعمال، و18 ألف جنيه لـ 30 أسرة بواقع 600 جنيه لمدة 24 شهرا وتجدد مقدمة من بيت الزكاة والصدقات المصرى.

وأكد الوزير أن الـ"قادرون باختلاف" هم قضية مهمة تعمل الوزارة على تذليل كل الصعاب التى تواجه أى خدمة تقدم لهم، خصوصا فرص العمل اللائقة، وفرص التدريب المهنى، وتأهيلهم للقيام بدورهم الفعال فى بناء المجتمع المصرى فى ظل قيادة سياسية واعية طالما حثت جميع المسؤولين للقيام بمهامهم مع تلك الفئة على أكمل وجه مع الدعم المقدم من الدولة والمجتمع المدنى لتوفير الرعاية والحماية لها.

وأعرب الوزير فى مستهل كلمته عن بالغ سعادته لتواجده فى محافظة أسوان للاحتفال باليوم العالمى لذوى القدرات الخاصة، مؤكدا أن الوزارة على مستوى كل المحافظات تقدم لهم كل الدعم والمساندة لتحقيق مبدأ الدمج والتكامل.

وأكد الوزير أن القيادة السياسية عندما أطلقت 2022 عاماً المجتمع المدنى، فهى تشجع مؤسسات وشركات المجتمع المدنى على المشاركة الفعالة فى كل الأنشطة والمجالات التى تحتاج إلى التكاتف والتعاون بين الجميع، مقدما كل الشكر والتقدير للمؤسسات والشركات التى تساهم فى توفير فرص العمل والتدريب، فضلا عن المساهمات العينية والمالية التى تم تقديمها اليوم لذوى القدرات الخاصة.

وقال الوزير إن ما تم تقديمه لذوى القدرات حتى الآن سواء من الدولة ومؤسسات المجتمع هو شىء عظيم جدا، ولكننا نحلم بالمزيد ونستطيع تحقيق خطوات أكبر فى رعاية ذوى القدرات، وتسهيل المعوقات أمامهم ومواجهة كل الصعاب بالتعاون البناء بين الجميع.

وأعلن الوزير أنه سيتم عمل مبادرة لتشجيع الشركات بالقطاع الخاص على تقديم مزايا لعمالها بخلاف الأجور والمستحقات، وحل مشكلاتهم وتذليل الصعاب أمامهم وخلق بيئة عمل متميزة، سواء للعمال من ذوى القدرات أو المتواجدة بشكل يومى، حتى تكون هذه المبادرة تحفيز الشركات لتحقيق التلاحم بين العمال والمجتمع المدنى فى عامهم.

ووجه الوزير تحية شكر وتقدير وإعزاز للقوات المسلحة والشرطة المصرية والشهداء بمناسبة "يوم الشهيد" الموافق 9 مارس، مشيرا إلى أن هذا الشكر لا يوازى ما تقوم به القوات المسلحة والشرطة للدفاع عن مصر وتأمينها ضد أى محاولات للنيل منها ومن شعبها.

كما وجه الوزير رسالة خاصة للعمال قائلا: "حافظوا على مصر، وكونوا فى الصفوف الأولى للدفاع عنها فى الداخل والخارج، ولا تلقوا أذانا لأى محاولات لتشويه صورة مصر أو التقليل من انجازاتها بل دافعوا عنها ضد هذه المحاولات، فهى ميراثكم من آبائكم وميراث أبنائكم منكم، فسلموا لهم الراية مرفوعة خفاقة بالعمل والإنتاج".

ومن جانبها، قدمت غادة أبو زيد، نائب المحافظ، بالغ تحيات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، مشيرة إلى أنه فى إطار اهتمام القيادة السياسية بذوى القدرات فإن المحافظة تقوم بالتعاون مع العديد من الجهات على توفير التدريب اللازم لهم، واكتشاف مواهبهم، فضلا عن توفير الخدمات والرعاية الكاملة لهم.

وأكدت أن دور هذه الفئة من المجتمع لا يمكن إغفاله، فهم على قدر كبير من البذل والعطاء، مشيرة إلى أن ذوى القدرات فى محافظة أسوان متفوقين فى مجالات مختلفة فمنهم حاز على جوائز وميداليات فى بطولات الجمهورية نظرا لتفوقه الرياضى هذا العام، وآخرين حازوا جوائز فى مجالات أخرى.

وقدمت الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة على مجهوداته فى توفير فرص العمل، والتدريب خاصة الوحدة المتنقلة التى أحدثت طفرة كبيرة فى مجال التدريب ودخلت قرى مصر لتساهم فى توفير "حياة كريمة" للشباب.

وحرص وزير القوى العاملة فى ختام الاحتفالية على منح دروع وشهادات تقدير تكريما لبيت الزكاة والصدقات المصرى ممثلا فى اللواء محمد عمرو لطفى، الأمين العام، وأصحاب الشركات والمنشآت الفندقية والسياحية والتجارية وغيرهم من أصحاب الأعمال، تقديرا لإسهاماتهم فى رفع المعاناة عن الفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا، فضلا عن الذين ساهموا فى تفعيل واستيفاء نسبة الـ 5% بتوفير فرص عمل لمتحدى الإعاقة بأسوان.