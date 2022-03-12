تفاصيل اجتماع وزيرى الخارجية والبيئة مع أمين اتفاقية الأمم المتحدة للمُناخ

وصرح المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، أنه تم خلال اللقاء التأكيد على ما مثلته الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية إلى مقر الأمانة التنفيذية للاتفاقية بمدينة بون الألمانية فى فبراير الماضى من أهمية فى إطار التحضيرات والاستعدادات الجارية لاستضافة مصر للدورة المقبلة لمؤتمر الأطراف فى نوفمبر 2022.
وأضاف المتحدث الرسمى أنه تم كذلك خلال اللقاء تناول عدد من القضايا ذات الأولوية فى إطار عمل المُناخ الدولى، وخاصةً فيما يتعلق بالتكيُف مع تغير المُناخ والتخفيف من آثاره السلبية وتوفير تمويل المُناخ، بجانب مواصلة السعى نحو تعزيز مختلف الدول لاسهاماتها المحددة وطنياً لخفض انبعاثاتها المُسببة للاحتباس الحرارى، وضرورة تشجيع مختلف الأطراف، وخاصةً المجتمع المدنى فى الدول النامية أو المتقدمة على حد سواء، على الانخراط الفعال فى عمل المُناخ الدولى.
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