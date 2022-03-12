تحصين 8846 رأس ماشية ضد الجلد العقدى وجدرى الأغنام بالسويس

وذلك حفاظًا على الثروة الحيوانية بالمحافظة والتى تمثل جزءا من الأمن الغذائى المصرى ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لحماية الثروة الحيوانية من انتشار الأمراض الوبائية.
وقال الدكتور عصام العراقى، إن تلك الحملة تأتى ضمن جهود الدولة لحماية الثروة الحيوانية والنهوض بها وتوفير التحصينات اللازمة للسيطرة على الأمراض المستوطنة، موضحا أن لجان الحملة القومية قد باشرت عملها بانتظام منذ انطلاقها من خلال الوحدات البيطرية والتى بلغت 12 وحدة.
وتابع أن الحملة انتقلت إلى المربين بمنازلهم لتقديم التحصينات اللازمة وعمل بطاقات التسجيل والترقيم لكل حيوان محصن، فضلا عن تقديم التوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض الجلد العقدى وجدرى الأغنام.
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