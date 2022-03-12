رئيس الرعاية الصحية: 40 ألف خدمة طبية بمركز طب أسرة حى السلام بالإسماعيلية

جدة - نرمين السيد - رافق الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية مساعد وزير الصحة والسكان المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، فى الجولة التفقدية لمركز طب أسرة حى السلام بمحافظة الإسماعيلية.





وذلك ضمن الجولة الميدانية اليوم لمتابعة سير العمل بمنظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة، والوقوف على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أن الجولة شملت تفقد الأقسام المختلفة بالمركز من عيادات طب الأسرة والعيادات التخصصية والأسنان وتنظيم الأسرة، كما تفقدا وحدات المعمل والصيدلية والأشعة، وكذلك مراجعة التسجيل الإلكترونى للمرضى، إلى جانب استطلاع آراء المترددين على المركز حول الخدمة الطبية المقدمة، للتأكد والاطمئنان على تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

وشملت الجولة التفقدية للمركز، مراجعة ملفات طب الأسرة للوقوف على معدلات التسجيل وآلية عمل المنظومة المميكنة، وأعلن الدكتور أحمد السبكى، أن إجمالى عدد الملفات المسجلة بالمركز بلغ 78,473 ألف ملف فردى، و 23,944 ألف ملف عائلى، كما تم الفحص الطبى الشامل ل 45,906 ألف مواطن من منتفعى التأمين الصحى الشامل داخل المركز حتى الآن.

وأشار السبكى، إلى أنه تم تقديم 40 ألف خدمة طبية بمركز طب أسرة حى السلام لمنتفعى التأمين الصحى الشامل بالإسماعيلية، لافتًا إلى أن المركز يعمل الآن بطاقة 6 عيادات صباحية و 3 عيادات أخرى مسائية، وذلك نظرًا لزيادة أعداد المترددين على المركز، مؤكدًا حرص الهيئة على توفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمنتفعين وتيسير حصولهم عليها.

وأضاف، أنه فور تشغيل مركزى طب أسرة "الرحمة، العرايشية" خلال الشهور المقبلة، سيتم توفير خدمات الرعاية الصحية بهما لعدد من المترددين على مركز طب أسرة حى السلام الآن، مما يسهم فى توفير الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين بكل سهولة ويُسر، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم (546) لسنة 2022، والذى يشمل نقل تبعية 11 منشأة صحية، وهم مستشفى فايد المركزى بمحافظة الإسماعيلية، إضافة إلى 7 مراكز طب أسرة "العرايشية، نفيشة، الرحمة، أبو عطوة، القنطرة غرب، المحسمة الجديدة، أبو خليفة"، و 3 وحدات طب أسرة "أبو طفيلة، فنارة، أبو صوير"، من الجهات التابعة لها إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية لتحل الهيئة محل تلك الجهات بكل ما لها وما عليها، وذلك فى إطار تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة وتوفير مزيد من خدمات الرعاية الصحية والعلاجية لأبنائها.

وأكد السبكى، أهمية مراكز ووحدات طب الأسرة فى توفير خدمات الرعاية الصحية الأولية للمواطنين، والتى تمثل نحو 80% من الاحتياجات إلى الخدمات الطبية وفق أحدث نظم الصحة العالمية، لافتًا إلى أنها بوابة المنتفع الأولى للحصول على الرعاية الصحية المتكاملة وفق أحدث الإرشادات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة دوليًا.

وتابع، أن كل مراكز ووحدات طب الأسرة داخل المحافظات المطبق بها منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة تعمل على مدار 12 ساعة يوميًا، بما يعنى توفير الخدمة الطبية للمنتفعين على مدار اليوم وبأعلى مستويات الجودة العالمية.

وأضاف، أنه ترتكز منظومة التأمين الصحى الشامل بالإسماعيلية على 66 منشآة صحية، منها 12 مستشفى و 54 مركز ووحدة طب أسرة، وتابع: أنه تضم مرحلة التشغيل التجريبى للمنظومة بالمحافظة حتى الآن 32 مركز ووحدة طب أسرة إضافة إلى 4 مستشفيات، كما أنه تم تسجيل أكثر من مليون مواطن من أبناء الإسماعيلية ضمن المنظومة الجديدة، وإجراء الفحص الطبى الشامل ل 450 ألف مواطن منهم.