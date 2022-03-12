رئيس مجلس الوزراء يهنئ أهالى الجيزة بعيد المحافظة القومى

جدة - نرمين السيد - وجاءت نص البرقية التى بعثها رئيس مجلس الوزراء كالتالى: "يطيب لى أن أبعث إليكم وإلى أبناء محافظة الجيزة أخلص التهانى وأطيب التمنيات بمناسبة العيد القومى للمحافظة، وإنى إذ أنتهز هذه المناسبة أرجو لكم ولأبناء المحافظة دوام التوفيق والسداد لما فيه خير وإزدهار مصرنا الغالية". يذكر أن العيد القومى لمحافظة الجيزة يوافق ذكرى استشهاد أبناء قرية نزلة الشوبك بالبدرشين أثناء تصديهم للاحتلال الإنجليزى فى ثورة 1919 وتحتفل المحافظة بهذه الذكرى فى 31 مارس من كل عام.

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