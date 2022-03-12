أشرف صبحي يفتتح ملعب مركز شباب كفر طهرمس في حضور حسام المندوه «صور»

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أفتتح أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ملعب مركز شباب كفر كهرمس في حضور العديد من الشخصيات.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وحضر الإفتتاح كلاً من النواب حسام المندوه ومحمد الحسيني وهشام توشكى، وعمر زايد عضو مجلس الشورى.

وكان شهد الملعب عدة تجديدات منذ فترة تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة، وشهد حفل الإفتتاح إحتفالية كبيرة وإستقبال مميز لوزرير الشباب والرياضة والشخصيات الحاضرة.

وتأتي تلك التجديدات ضمن الخطة التي وضعتها وزارة الشباب والرياضة في تطوير الأندية ومراكز الشباب.

وزير الرياضة يجتمع مع الجهاز الفنى للمنتخب الوطني لمتابعة استعداداته لمباراتى السنغال

عقد أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة صباح، اجتماعاً مع كارلوس كيروش المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم و أعضاء الجهاز الفنى المعاون له، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

اطمأن وزير الرياضة على كافة استعدادات الجهاز الفنى بشأن مباراتي المنتخب الوطنى أمام المنتخب السنغالي ضمن المرحلة النهائية للتأهل إلى كأس العالم لكرة القدم بقطر٢٠٢٢م، وكذا متابعة الجهاز لأحوال لاعبى المنتخب المقرر ضمهم للمعسكر التدريبي المقبل، ومناقشة كافة المتطلبات والاحتياجات اللازمة استعداداً لمباراتى السنغال.

فيما من المقرر إقامة المباراة الإياب في ملعب دياموند الأولمبي بالسنغال يوم 28 من الشهر ذاته فى التاسعة مساء أيضا.

وأعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" عن مواعيد مباريات المرحلة الأخيرة من تصفيات المونديال، حيث تحدد يومى 25 و28 مارس لمباراتى مصر والسنغال.

تفاصيل مؤتمر الإعلان عن استضافة مصر لبطولتي العالم لسلاح الشيش والرماية بالبندقية والمسدس

شهد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،اليوم الأربعاء، فعاليات المؤتمر الصحفي المُقام للإعلان عن تفاصيل بطولة العالم لسلاح الشيش، وبطولة العالم للبندقية والمسدس بحضور حازم حسنى رئيس اتحاد الرماية، وعبد المنعم الحسينى رئيس اتحاد السلاح.

من المقرر أن تقام بطولة العالم لسلاح الشيش خلال الفترة من ٢٥ إلى ٢٧ فبراير الجارى بمشاركة ١٨٣ لاعب من ٣٣ دولة، فيما تقام بطولة العالم للبندقية والمسدس فى الفترة من ٢٦ فبراير إلى ٨ مارس المقبل.

اتحاد الرماية والسلاح

ثمن أشرف صبحى على انجازات اتحادى الرماية والسلاح على مستوى استضافة البطولات الدولية، وحجم المشاركة الدولية للاعبى مصر، وتوسيع قاعدة الممارسين لرياضتى الرماية والسلاح.

أكد الوزير أن الدولة المصرية أصبح لديها ثروة كبيرة على صعيد الإنشاءات الرياضية والخبرات التنظيمية لمختلف البطولات، والأحداث الكبرى تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ودعمه الدائم لقطاعى الشباب والرياضة، والحث على جعل مصر وجهة الاتحادات الدولية لاستضافة بطولاتها المختلفة.