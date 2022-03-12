/685001/ضبط-6-طن-سلع-غذائية-قبل-بيعها-بالسوق-السوداء-بالمنوفية

أشار اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بأنه تم ضبط عدد من الشون مخزن بها مواد غذائية بناحية البتانون بمركز شبين الكوم لحيازتهم سلع غذائية مجهولة المصدر بغرض الاحتكار وخلق سوق موازي مما ترتب عليه زيادة الأسعار عن مثيلاتها بالسوق بهدف التربح ، جاء ذلك خلال حملات تفتيشية موسعة شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة للوقوف علي مدى الالتزام بالقوانين والقرارات الوزارية ومدى توافر كافة السلع الأساسية أمام المواطنين.

وقد أوضح المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين بالمنوفية بأنه تم تحرير محضرين جنح بتلك الواقعة بأرقام 3783 /3782 لسنة 2022 ، وتبين خلال مرور الحملة التفتيشية قيام صاحب مخزن مواد غذائية بإدارته النشاط بدون ترخيص وحيازته سلع غذائية مجهولة المصدر وتم ضبط 2 طن دقيق فاخر فضلاً عن ضبط طن أرز معبأ جميعهم مجهولة المصدر .

ضبط كميات من السلع الغذائية قبل بيعها بالسوق السوداء

كما تم ضبط مخزن آخر لحيازته سلع غذائية مجهولة المصدر وتمكنت الحملة من التحفظ على 20 جوال دقيق فاخر، فضلاً عن 300 كرتونة مكرونة وعدداً من السلع الغذائية الأخرى جميعها مجهولة المصدر.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على الاستمرار في شن الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين. جاء ذلك كله في إطار جهود محافظة المنوفية في إحكام الرقابة على حركة الأسواق وضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك ومحاربة أنواع الغش التجاري ومحتكري السلع حفاظاً على حقوق المواطنين.

فحص 1000 مواطن بقوافل حياة كريمة

نفذت مديرية الشئون الصحية بالمنوفية بالتنسيق مع إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة، قافلة علاجية مجانية بقرية كفر الشبع بمركز الشهداء،وقد إشتملت القافلة على العديد من التخصصات الطبية، وذلك ضمن فاعليات مبادرة حياة كريمة والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بمستوى الريف المصري.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالمنوفية أن القافلة تمكنت من فحص 1084 مواطن من أهالي القرية، لافتاً إلى أنه تم صرف العلاج اللازم لكافة الحالات التى تم فحصها بالمجان، مشيراً إلى أنه تم إجراء الفحوصات المعملية 190 مريض، والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط لعدد 20 حالة، فضلاص عن عمل الأشعة اللازمة لعدد 21 مواطن، وتحويل 5 حالات للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات نوعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية، وتم عمل ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين وغيرها.