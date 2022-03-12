/684999/الخارجية-الروسية-تحذر-أمريكا-سنعلن-قوائم-العقوبات-الشخصية-قريبا

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، أن موسكو أعدت قوائم عقوبات شخصية ضد الغرب وستعلن عنها قريبًا؛ ردًا على العقوبات الغربية ضد بلاده خلال الحرب الروسية الأوكرانية.

دوت الخليج

وقال ريابكوف، خلال مقابلة تلفزيونية بحسب وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "القوائم جاهزة، نحن نعمل على هذا، وهو إلى حد كبير جزء من العمل اليومي"، مؤكدًا أن القوائم سيُعلن عنها قريبًا.

الحرب الروسية الأوكرانية

وأوضح نائب وزير الخارجية الروسي، أن موسكو لا ترى أي مؤشر على أن الولايات المتحدة مستعدة لمواصلة الحوار بشأن أوكرانيا، وأنه لا توجد حاليًا عملية تفاوض في هذا الصدد، وذلك منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية.

وحذر ريابكوف، الولايات المتحدة الأمريكية من اتخاذ خطوات متهورة فيما يتعلق بالاستقرار الاستراتيجي، لافتًا إلى أن روسيا مستعدة لاستئناف الحوار مع الولايات المتحدة بشأن القضايا الأمنية، بما في ذلك معاهدة "نيو ستارت"، إذا أبدت واشنطن استعدادها لذلك.

ووصف نائب وزير الخارجية الروسي، الحظر الذي فرضته الدول الغربية على تحليق الطائرات الروسية في أجوائها بأنه "غير قانوني".

محطة تشيرنوبيل

وفي وقت سابق، وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، التصريحات الأوكرانية حول تهديد تشكله محطة تشيرنوبل النووية بعد أن سيطرت عليها القوات الروسية بأنها مضللة.

وقالت زاخاروفا، أمس في تصريحات تليفزيونية، إن "هذه التصريحات لا تتوافق مع الواقع وهي معلومات مضللة".

وكانت أوكرانيا، قد أبلغت في وقت سابق، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية قد انفصلت عن شبكة الكهرباء وفقدت إمداداتها من الطاقة الخارجية بعد أسبوعين من سيطرة القوات الروسية على موقع المحطة.

فيما أكدت النيابة العامة الروسية، إنها تجري تحقيقًا لمعرفة طبيعة نشاط عدة شركات أعلنت انسحابها من السوق الروسية تزامنا مع العملية العسكرية الدائرة في أوكرانيا.

وأضافت النيابة، أنه جرى "بتكليف من المدعي العام لروسيا إيغور كراسنوف، التحقيق من ضمان مصالح موظفي المؤسسات التي أعلنت إداراتها، عن تعليق نشاطها في روسيا، وسيقوم موظفو النيابة العامة بتعزيز رقابتهم على امتثال هذه الشركات لقواعد وبنود التشريعات الحالية في روسيا". وأوضحت النيابة العامة الروسية، أن موظفيها فرضوا رقابة صارمة على امتثال هذه الشركات وغيرها لقوانين العمل، بما في ذلك تطبيق شروط عقود العمل، وإجراءات دفع الأجور وتحديد حجمها، والوفاء بالالتزامات تجاه المتعاملين، وكذلك الالتزامات تجاه روسيا الاتحادية.