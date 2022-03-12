/684997/محافظ-الشرقية-يقود-حملة-لرفع-التعديات-على-أملاك-الدولة-بالمحافظة

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في تنفيذ الإزالة الفورية لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص سواء تعدي على أراضي زراعية او إستكمال أعمال بناء بدون ترخيص وفرض سيادة القانون على الجميع.

أوضح محافظ الشرقية، أن الأجهزة التنفيذية والأمنية بالتنسيق مع منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة، تنفذ الإزالة الفورية لأي مخالفات بناء يتم رصدها من قبل منظومة المتغيرات المكانية وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

ونفذت الوحدات المحلية داخل محافظة الشرقية حملات مكثفة لرفع التعديات على الأراضى الزراعية، وكذلك تنفيذ الموجة الـ 19 من استرداد أملاك الدولة والتى أقر ها الدكتور مصظفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

حملات مكثفة برفع التعديات على أملاك الدولة بالشرقية

وتمكنت الحملة من رفع 40 حالة مختلفة مابين التعديات على الأراضى الزراعية، والتعدي على أملاك الدولة، فضلاً عن تحرير مجموعة من المحاضر للمخالفين، وتسليم الأراضى لجهات الولاية التابعة لها لاعادة استخدامها مرة أخرى فى مشروعات النفع العام.

برلمانية تناقش قانون ختان الإناث

صرحت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، أن "ختان الإناث"، من العادات المتوارثة في البلاد الشرقية، وعلى الرغم من اعتباره جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات وأنه يهدد حياة الفتيات ويتسبب في أضرار بالغة على الفتاة سواء الصحية والنفسية، إلا أنه ما زالت هناك العديد من عمليات الختان التي تجري في الأرياف والقرى، بسبب قلة التوعية الصحية الكافية حول أضرار هذه العادة على الفتيات.

جاء ذلك على هامش مشاركة د. ايناس عبد الحليم باعمال المائدة المستديرة التى انعقدت حول الشراكة والتنسيق ما بعد تعديلات قانون تجريم تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، بحضور الأستاذ الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان للسكان، والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان.

وأكملت عضو مجلس النواب: وفقًا لمنظمة الصحة العالمية فإن ختان الإناث بمثابة تشويه جزئي أو كلي للأعضاء التناسلية للأنثى دون وجود أسباب علاجية، ولا يعود بمنافع صحية على الأنثى، في حين يعرضها للمشاكل الصحية والنفسية، بجانب كونه نوعا من أنواع العنف ضد المرأة.