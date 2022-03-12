/685003/النائب-عبدالوهاب-خليل-يدعو-المستثمرين-لامتلاك-الاراضي-والاستثمار-في-مدينة-طربول-الصناعية

أكد النائب عبدالوهاب خليل، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن مدينة طربول الصناعية مدينة متكاملة تســـتوعب مراكز الإنتاج الصناعى واللوجســـتيات فضلا عـــن الخدمـــات الســـكنية والتجاريـــة والاجتماعية في مدينـــة واحدة متكاملـــة "ذكيـــة وخضـــراء وصالحـــة للعيـــش"، تعمل في إطـــار بيئة الأعمال الحديثة.

دوت الخليج

وشدد خليل، في بيان له، على ضرورة إقبال المستثمرين للاستثمار في المدينة الصناعية بطربول وامتلاك الأراضي لبناء المصانع حيث توفر مدينة طربول للمستثمرين أسعار مميزة وأنظمة سداد مرنة كما أنها تعتبر بوابة لإقليم الصعيد باعتبار موقعها الجغرافي المتميز.

النائب عبدالوهاب خليل يدعو المستثمرين لامتلاك الاراضي والاستثمار في مدينة طربول الصناعية

وأوضح خليل أن قطاع الصناعة حظى على مدى السنوات الماضية باهتمام غير مسبوق من الإدارة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي أولى هذا القطاع أولوية رئيسية ليس لكونه قاطرة التنمية الاقتصادية فى مصر فحسب وإنما لأنه أحد أهم الدعائم لتحقيق الاستقرار الاجتماعي من خلال توفير فرص العمل وتشغيل الشباب وزيادة دخل المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.

عبدالوهاب خليل: مدينة طربول الصناعية بوابة لإقليم الصعيد وستساهم في توفير فرص العمل

واختتم "نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن" بالتأكيد على أن انشاء مدينة طربول الصناعية كان حلم وهدف رئيسي له منذ دخوله برلمان عام ٢٠١٥ واستكمل مسيرته في البرلمان الحالي، إلى أن كلل الله جهوده باتخاذ خطوات عملية والبدء في إنشاء المدينة وإتاحة الفرصة للمستثمرين للاستثمار فيها، وهو ما سيساهم في توفيرعشرات الالاف من فرص العمل على مستوى أطفيح بشكل خاص وعلى مستوى مصر بوجه عام.