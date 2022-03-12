محمد رمضان ردًا على سخرية الجمهور من حمله شنطة ذو عجلات بالمشوار: «فيها كتاب دين»

/684994/محمد-رمضان-ردا-على-سخرية-الجمهور-من-حمله-شنطة-ذو-عجلات-بالمشوار-فيها-كتاب-دين

دوت الخليج يرصد رد الفنان محمد رمضان على سخرية الجمهور من حمله شنطة سفر ببوستر مسلسل «المشوار».

بوستر مسلسل «المشوار»

ظهر رمضان بالبوستر وهو يحمل شنطة سفر ذو عجلات، فعلق أحدهم على هذا الأمر قائلًا: "يسطا متجرها هو أي كفاح وخلاص"، ليعيد محمد رمضان نشر البوستر ويعلق عليه قائلًا:" يا حبيب الأسطى لما تتفرج هتفهم أن الشنطة دي تتشال على الرأس.. هو أي استعجال وخلاص! مش يمكن فيها كتاب دين".

أبطال مسلسل المشوار

ويشارك في تقديم مسلسل «المشوار»، عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم محمد رمضان، دينا الشربيني، أحمد كمال، بيومي فؤاد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، ندى موسى، ولاء الشريف، ثراء جبيل، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.

قصة مسلسل المشوار

أحداث مسلسل «المشوار» وعن أحداث مسلسل «المشوار»، فإنه يدور حول الزوجين «ماهر» و«ورد»، اللذين يقدمان شخصية عاملي يومية في إحدى الشركات بالإسكندرية، ويقيمان في منزل خالة «ماهر»، ولديهم ابن رضيع، يتحملان مشاقة الحياة من أجله، ويواجهان عددًا من الصعوبات في التعامل مع هذا العمل الشاق، إضافة إلى أنّهم لم يلقوا الترحيب من قبل العاملين بهذه الشركة، وتتوالى أحداث هذا العمل الدرامي بعد ذلك.

من جانبه، احتفل محمد رمضان رفقة أسرته بوصول عدد متابعيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» إلى 20 مليون متابع موجهًا لهم رسالة شكر.

آخر أعمال محمد رمضان الدرامية

آخر أعمال محمد رمضان في مجال الدراما ويعد آخر أعمال الفنان محمد رمضان، في مجال الدراما، هو مسلسل «ملحمة موسى»، الذي عُرضه خلال السباق الرمضاني الماضي لعام 2021، إذ شارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، منهم سمية الخشاب، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبدالرسول، عبير صبري، سيد رجب، رياض الخولي، صبري فواز، منذر رياحنة، وغيرهم من نجوم الفن، كما يُعد هذا العمل من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة.