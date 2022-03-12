/684993/مرتضى-منصور-ينفي-توقيع-عقوبات-إضافية-على-محمود-علاء

نفى المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، توقيع أي عقوبات إضافية على محمود علاء لاعب الفريق الأول لكرة القدم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكانت خرجت أنباء تفيد بتوقيع عقوبات إضافية على محمود علاء بإيقافة لنهاية الموسم، وهو ما نفاه مسئولوا نادي الزمالك.

بيان الزمالك

وأصدر مسئولوا الزمالك بيان كالتالي: "أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه لم تصدر أي عقوبات أخرى بخلاف التى أعلنها مساء الأمس عقب مباراة الوداد المغربي في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بشأن اللاعبين نافيا ما تردد عن إيقاف محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لنهايه الموسم كما تردد في الآونة الأخيرة".

عدم التجديد لبن شرقي وأبو جبل.. مرتضى منصور يخرج بقرارات نارية بعد خسارة الزمالك أمام الوداد

تحدث المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، حول مباراة الزمالك أمام الوداد، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال افريقيا.

وخرج مرتضى منصور بتصريحات على صفحته الرسمية أعلن من خلالها بعد التجديد لكلاً من أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم وطارق حامد وأبو جبل وعمر السعيد، بعد إقتراب توديع دوري أبطال أفريقيا بشكل رسمي.

قرارات مرتضى منصور

بجانب عرض سيف الدين الجزيري للبيع وتغريم محمود علاء 200 ألف جنية لإشباكه مع الجماهير، كما أعلن إيقاف مستحقات جميع اللاعبين لنهاية الموسم، والإعتماد على بعض لاعبي فرق الناشئين مواليد 2003.

وكتب على صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي: "المستشار مرتضي منصور يعلن عدم التجديد لكلا من :- اشرف بن شرقي ومحمد اوناجم وطارق حامد ومحمد ابو جبل وعمر السعيد وعرض سيف الدين الجزيري للبيع. وتوقيع غرامة مالية علي محمود علاء 200 ألف جنيه للإساءة للجماهير . وايقاف جميع مستحقات الفريق لنهاية الموسم . والاعتماد علي بعض لاعبي فريق 2003 لاستكمال مسابقة الدوري" .

تحدث أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم بنادي الزمالك، حول أخر الأحداث داخل الفريق عقب الخسارة من الوداد المغربي.

وقال أمير مرتضى في تصريحات تليفزيونية على قناة أون تايم سبورت 2 ببرنامج "جمهور التالتة": اجتمعت مع طارق حامد الخميس الماضي عندي في البيت بحضور وكيله يحيى علي، و قولتله الزمالك يريدك وهيقدرك و يديك اللي عايزه، قالي انا مستني عرض قوي في الصيف".

تصريحات أمير مرتضى

وأكمل: "طارق حامد قالي عندي عرض سعودي وعايز مهلة أصلي استخارة وأفكر، لكن في النهاية المهلة خلصت ومردش عليا واحنا مش هننتظر حد وهو كد أكنه بيعتذر بشياكة".

وزاد: "الزمالك مش محتاج أشرف بن شرقي فنياً في الوقت الحالي، ولو كان عقده ممتد لكانت تمت إعارته".