النائب عبده أبو عايشة..وقف تصدير«بعض السلع الأساسية» خطوة رائدة من الدولة لتقليل الأسعار

/684992/النائب-عبده-أبو-عايشةوقف-تصديربعض-السلع-الأساسية-خطوة-رائدة-من-الدولة-لتقليل-الأسعار

أشاد النائب، عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ، بقرار وزيرة التجارة والصناعة د. نيفين جامع، وقف تصدير الفول والعدس والقمح والدقيق والمكرونة، إلى خارج البلاد بدءًا من أمس الجمعة، لنحو ثلاثة أشهر. قائلا إنه قرار جاء في توقيت هام للغاية، وسيؤدي إلى تحجيم انفلات أسعار السلع الرئيسية والأساسية، بسبب موجة التضخم العالمية والحرب الروسية – الأوكرانية.

ونوه أبو عايشة، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، بقرار وقف تصدير الفول والعدس والقمح والدقيق والمكرونة للخارج طيلة هذه الشهور. قائلا إنه سيدفع إلى توجيه كافة الانتاج للسوق المحلي الداخلي، بما يدفع إلى تقليل أسعارها وتوافرها وعدم وجود أي نقص فيها.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، إنه يثمن خطوة وقف تصدير هذه السلع والحبوب تمامًا، ويعتبرها خطوة رائدة من وزارة التجارة والصناعة والحكومة، بتوجيهات الرئيس السيسي للعمل على توفير هذه السلع بالأسواق.

واختتم، بأن "موجة الغلاء"، عالمية ولها أسباب عدة منها حظر الولايات المتحدة للنفط الروسي، وحظر روسيا تصدير بعض السلع الاستراتيجية لدول الاتحاد الأوروبي، ولكن تحركات الدولة المصرية لمواجهة هذه الظروف العالمية، والعمل على مراقبة الأسواق والتصدي للمحتكرين والذين يخزنون السلع ويحاولون التلاعب بالأسعار جاد وحاسم للغاية.

وكانت قررت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وقف تصدير الزيوت بكافة أنواعها والفريك والذرة لمدة ٣ أشهر.

وقالت وزيرة التجارة والصناعة، إن قرار وقف تصدير الزيوت والفريك والذرة، صدر بعد التنسيق مع وزير التموين والتجارة الداخلية، في إطار خطة الدولة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع وبصفة خاصة السلع الأساسية، لا سيما في ظل الاستعداد لاستقبال شهر رمضان الكريم والذي يزيد خلاله معدل استهلاك المنتجات الغذائية بنسبة كبيرة.

وكانت وزيرة التجارة والصناعة، قد أصدرت قراراً بوقف تصدير الفول الحصى والمدشوش، والعدس، والمكرونة، والقمح والدقيق بجميع أنواعه لمدة ٣ أشهر.