/684991/صن-داونز-يتسبب-في-تعطيل-وصول-حافلة-الأهلي-لملعب-المباراة

تسبب مسئولو نادي صن داونز الجنوب إفريقي في تعطيل وصول حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى ملعب سوكر سيتي الذي تقام عليه مباراة الفريق أمام صن داونز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

واضطر محمد شوقي عضو مجلس الإدارة رئيس البعثة في جنوب إفريقيا للحديث مع رجال الأمن لفتح الطريق أمام حافلة الأهلي.

فيما فشل رجال الأمن في جنوب إفريقيا في السيطرة على جماهير صن داونز التي تكدست بأعداد غفيرة في الطريق المؤدي من فندق إقامة بعثة الأهلي إلى ملعب سوكر سيتي الذي تقام عليه مباراة الفريق أمام صن داونز، حيث أدي إلي تعطيل الفريق من الوصول إلي أرضية الملعب.

بعثة الأهلي بجنوب إفريقيا

ووصلت بعثة النادي الأهلي صباح الخميس الماضي إلى مطار جوهناسبرج عاصمة جنوب إفريقيا، استعداداً لمواجهة صن داونز بطل الدوري المحلي، والتي كان في استقبالها سفير مصر أحمد الفاضلي.

وجاءت بعثة النادي الأهلي التي توجهة إلى جنوب إفريقيا استعداداً لمواجهة صن داونز، بـ 23 لاعب، والتي ترأسها محمد شوقي، عضو مجلس الإدارة والتي ضمت طارق قنديل وحسام غالي عضوي مجلس الإدارة.

قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني وكريم فؤاد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد.

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد محمود وأحمد عبدالقادر ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ولويس ميكيسوني.

خط الهجوم:ومحمد شريف وحسام حسن وبيرسي تاو.

الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

سقط النادي الأهلي في الجولة الثالثة من المجموعة الاولى من بطولة دوري أبطال إفريقيا، أمام ماميلو صن داونز بهدف دون رد، في لقاءجمع بين الفريقين على استاد القاهرة الدولي.

يتصدر صن داونز ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، فيما يحتل الاهلي وصف ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، من خلال تعادله نع الهلال السوداني، والخسارة أمام بطل جنوب إفريقيا، والفوز على المريخ.