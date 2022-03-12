/684988/محمد-صلاح-يقود-هجوم-ليفربول-أمام-برايتون--فى-الدوري-الإنجليزي

يدخل فريق ليفربول الإنجليزي، مباراته اليوم السبت، ضد نظيره برايتون ، في الجولة 29 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تشكيل ليفربول ضد برايتون

في حراسة المرمي: أليسون

في خط الدفاع: أرنولد – أندرسون – جول ماتيب – فان دايك.

في خط الوسط:هندرسون – فابينيو - نابي كيتا

في خط الهجوم:محمد صلاح – سايدو ماني – دياز.

حقق الأنتر الفوز على نظيره ليفربول

حقق الأنتر الفوز على نظيره ليفربول بنتيجة 1/0 على ملعب "أنفيلد، ضمن مباراة الإياب من دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وبدأ ليفربول المباراة بسيطرة كبيرة على الأنتر، وأضاعوا لاعبيه أكثر من فرصة، بينما لعب إنتر ميلان على الهجنمة المكرتدة وشكل خطورة كبيرة على الريدز، وأستطاع أن يسجل هدف ليفوز في الأخير.

وأحرز لاوتارو مارتيينيز هدف فوز الأنتر في الدقيقة 62، وأضاع بعدها ليفربول أكثر من كرة في ظل تالق حارس ومدافعب الأنتر، بينما كان يريد الفريق الإيطالي تسجيل هدف ثاني من أجل التأهل ولكنهم فشلوا في ذلك

وبتلك النتيجة يتأهل ليفربول للدور القادم بدوري أبطال أوروبا، بالرغم من الخسارة، ليصبح نتيجة المبارتين 2/1 للريدز على إنتر ميلان، بعد فوزهم في لقاء الذهاب بثنائية نظيفة.

تشكيل ليفربول أمام إنتر ميلان:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أندرو روبرتسون، فيرجيل فان دايك، جويل ماتيب، ترينت أليكسندر أرنولد.

خط الوسط: تياجو ألكانتارا، فابينيو، كورتيس جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، دييجو جوتا.

تفاصل عقد محمد صلاح مع ليفربول حسب الإذاعة البريطانية

وكشفت الاذاعة عن الراتب الأسبوعى الذي سيتقاضاه قائد منتخب مصر : "ليفربول يوافق على تجديد عقد الملك المصري محمد صلاح مقابل راتب 450 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا".

وأكدت الاذاعة ان صلاح طلب فى وقت سابق 500 الف جنيه استرلينى اسبوعيا ولكن النادى الانجليزى رفض تماما.