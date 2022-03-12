/684982/مصرع-فتاة-وأصابة-شخصين--إثر-تعرضهم-لحادث-مرورى-فى-قنا

لقيت فتاة مصرعها وأصيب 2 آخرين، اليوم السبت، في حادث انقلاب ميكروباص علي طريق قنا نجع حمادي أمام قرية بركة بنجع حمادي، تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا إخطارًا يفيد مصرع فتاة وإصابة 2 آخرين في حادث انقلاب سيارة ملاكي علي طريق قنا_ نجع حمادي أمام قرية بركة وتم نقلهم إلى المستشفى.

وأسفر الحادث عن مصرع دعاء على عبدالرحيم، 24 عاما، وإصابة منة محمد ابوالمجد، 17عاما، اشتباه ما بعد الارتجاج، محمد يوسف سنوسي، 24 عاما، سحجات وكدمات، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقلهم إلى المستشفى

مصرع شخصين إثر تعرضهم لحادث مرورى بقنا

وفي سياق أخر لقى شابين مصرعهما، في حادث تصادم موتوسيكل وسيارة نقل بطريق قرية العمرة التابعة لمركز أبوتشت شمالي قنا، تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا، يفيد مصرع شابين في حادث تصادم سيارة نقل وموتوسيكل وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع مالك حسن سلامة، وأحمد نجيب، في حادث التصادم الذي وقع بين الموتوسيكل والسيارة النقل، بطريق قرية العمرة _أبو شوشة.

وعلى الفور انتقلت سيارتين إسعاف تحت إشراف مرفق إسعاف قنا إلي مقر الحادثة وتم نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

15 مارس موعد اطلاق معارض “اهلا رمضان” فى قنا

عقد محمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، اجتماعا موسعا اليوم الخميس بديوان عام المحافظة لمناقشة استعدادات محافظة قنا لافتتاح معارض أهلًا رمضان بمراكز المحافظة، لتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، وذلك بحضور وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ووكيل وزارة الشباب والرياضة ورئيس مباحث التموين ورؤساء المراكز وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية، وذلك بتكليف من اللواء أشرف الداودى محافظ قنا.

وأوضح أبو كريشة أن المعرض يأتي في إطار حرص المحافظة على توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين، بجودة عالية وأسعار مدعمة، طوال مدة الشهر الكريم، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأضاف السكرتير العام المساعد أنه في إطار حرص اللواء أشرف الداودى محافظ قنا على التصدي لظاهرة غلاء الأسعار وجشع التجار، كلف مديرية التموين بالمراقبة المستمرة لأسعار السلع الغذائية واللحوم، والتنبيه على التجار وأصحاب المحال التجارية بالإعلان عن أسعار السلع، مشيرا إلى أنه سيتم شن حملات مكثفة لمراقبة الأسعار وضبط السوق، وتحرير محاضر للمخالفين.