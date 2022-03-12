بعد الفول والمكرونة..الحكومة تقرر وقف تصدير الزيوت والذرة 

/684990/بعد-الفول-والمكرونةالحكومة-تقرر-وقف-تصدير-الزيوت-والذرة

دوت الخليج

وقالت وزيرة التجارة والصناعة، إن قرار وقف تصدير الزيوت والفريك والذرة، صدر بعد التنسيق مع وزير التموين والتجارة الداخلية، في إطار خطة الدولة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع وبصفة خاصة السلع الأساسية، لا سيما في ظل الاستعداد لاستقبال شهر رمضان الكريم والذي يزيد خلاله معدل استهلاك المنتجات الغذائية بنسبة كبيرة.

وقف تصدير الزيوت

وكانت وزيرة التجارة والصناعة، قد أصدرت قراراً بوقف تصدير الفول الحصى والمدشوش، والعدس، والمكرونة، والقمح والدقيق بجميع أنواعه لمدة ٣ أشهر.

وكانت جامع، قد صرحت أن الصادرات المصرية سجلت نموًا بأكثر من 15% في أول شهرين من 2022، مشيرة إلى أن التوترات الجيوسياسية قد تؤثر على حجم الصادرات المصرية في 2022، إلا أن التأثير قد يكون إيجابيًا.

وأوضحت وزيرة التجارة والصناعة، أن التبادل التجاري بين مصر وكل من روسيا وأوكرانيا سيخضع للمتغيرات الراهنة، والتي قد تطرأ نتيجة لأوضاع العملية العسكرية القائمة، مؤكدة أن مصر لم تتأثر بعد بالحرب الأوكرانية الروسية نظرًا لوجود مخزون من السلع الاستراتيجية وقدرة الحكومة على إدارة الأزمة.

وفي وقت سابق قالت جامع، إن وزارة التجارة والصناعة تنسق منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية، مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات وكبار المنتجين، مؤكدة أنها مهتمة بالشراكة مع القطاع الخاص؛ لزيادة المعروض وعدم حدوث نقص في السلع الاستهلاكية وخاصة الغذائية. وأوصحت وزيرة التجارة والصناعة، أن الوزارة افتتحت معرض القاهرة الدولي، الذي يشمل كل المنتجات المصرية، لافتة إلى أن المعرض يضم قاعة مخصصة للصناعات الغذائية وكل المنتجات المرتبطة بها.

وأشارت جامع، إلى تضافر شركات الدولة والقطاع الخاص والتموين؛ لتوفير السلع والمنتجات بأسعار جيدة، مستشهدة بدور الوزارة في عرض السلع الاستراتيجية بشكل يومي وأسعارها، خلال أزمة كورونا.

ولفتت وزبرة التجارة، إلى توجيه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالعرض اليومي للسلع ومتوسط سعرها، بالتنسيق مع وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك؛ للحفاظ على القدر الموجود للمواطن واتخاذ إجراءات للحد من ارتفاع الأسعار غير المبرر. وثمنت جامع، دور القطاع الخاص وشراكته في كل الإجراءات التي تتخذها الدولة لتوفير السلع للمواطنين وعدم حدوث نقص في السلع، مختتمة أن المنتجات ستكون متاحة للمواطنين خلال معارض "أهلًا رمضان" بأسعار مناسبة.