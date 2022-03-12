هيئة الدواء المصرية: حملات تفتيشية على الصيدليات لضبط سوق الدواء وإحكام الرقابة

شنت هيئة الدواء المصرية، بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية المختلفة، حملات تفتيشية على المؤسسات الصيدلية، خلال الأسبوع الماضي؛ لمتابعة ضبط سوق الأدوية، وإحكام الرقابة على تداول الأدوية، وصلاحية استخدام المستحضرات، ورصد مختلف المواقع والتطبيقات الإلكترونية.

أسفرت الحملات عن ضبط أدوية مهربة ومغشوشة وغير مسجلة بالهيئة، وأخرى مدرجة بجداول المخدرات، تتجاوز قيمتها المالية مليون جنيه.

حيث تمكن مفتشو الصيدلة بالهيئة بالتعاون مع ضباط الإدارة العامة لمباحث التموين بالمحافظات، من ضبط ٢٠٠٠ عبوة قطرة مجهولة المصدر، وبدون فواتير، وضبط ثلاثة أفراد يبيعون أدوية بأعلى من التسعيرة الجبرية، كذلك ضبط أدوية مدرجة على الجدول الأول بقانون مكافحة المخدرات، وأخرى مدرجة على الجدول الثالث فقرة د، وأدوية مدرجة بالقرار الوزاري رقم ١٧٢ لسنة ٢٠١١ الخاص بتنظيم وتداول الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية، وأدوية مهربة وغير مسجلة ومجهولة المصدر وبدون فواتير تقدر ب ٥٠٠٠ عبوة، وتقدر قيمة المضبوطات لأكثر من ٦٠٠ ألف جنيه.

كما تمكن مفتشو إدارة التفتيش على جرائم الإنترنت ومواقع الأدوية، رفقة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط جروب واتس آب يبيع مستحضرات صيدلية، حيث تم ضبط ١٥٠٠ شريط من مستحضر خاص بوزارة الصحة والسكان، وأكثر من ١٠٠ عبوة مدرجة ضمن الجدول الثالث، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

كما تم رصد أحد الصيادلة يقوم بالإعلان عن منتجات دوائية، وتركيبات غير مرخصة، علاوة على قيامه بإيهام المواطنين بوصفات علاجية لمستحضرات مجهولة المصدر، وذلك عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وبتقنين الإجراءات، وبالاشتراك في حملة مع السادة ضباط الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحقوق الملكية الفكرية؛ تم

ضبط مخزن غير مرخص يديره الصيدلي المذكور، يقوم من خلاله بتصنيع التركيبات الخاصة به،

وضبط كميات كبيرة من العبوات الزجاجية الفارغة والمعدة للتعبئة،

و٧٥٠ عبوة من المستحضرات غير المسجلة، و٦٠٠عبوة من المستحضرات المسجلة داخل مخزن غير مرخص، و٥٥٠ عبوة من التركيبات بداخلها سائل مجهول المصدر، وتقدر قيمة المضبوطات بقيمة مالية تتعدى ٥٠٠ألف جنيها.

وتم تحرير محضر بالوقائع، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم، واستكمال اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لردع المخالفات المرصودة.

يأتي ذلك انطلاقا من الاختصاصات الرقابية لهيئة الدواء المصرية؛ لتعزيز مفاهيم الحفاظ على فاعلية وجودة وأمان المستحضرات الدوائية المتداولة بسوق الدواء المصري، وإحكام الرقابة عليه.