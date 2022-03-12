التقى السفير خالد عبد الرحمن، سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية كوريا، رئيس بنك التصدير والاستيراد الكوري ”بانج موون-كيو“.
أبرز السفير المصري حرص القيادة السياسية المصرية على تعميق العلاقات مع جمهورية كوريا في كافة المجالات، خاصة مع الشركات الكورية التي تعمل في مجال البنية التحتية والتكنولوجيا، وأكد ضرورة الاستفادة من زخم الزيارة الرئاسية الكورية لمصر في شهر يناير الماضي في هذا الصدد.
من جانبه، أشار“بانج موون-كيو" إلى الإمكانات القوية للتعاون بين البلدين، خاصةً وأن مصر تعد أكبر شريك تجاري لكوريا في القارة الأفريقية.
هذا، وتجدر الإشارة إلى أن إجمالي عمليات البنك في مصر تبلغ نحو مليار دولار، حيث يساهم البنك في تمويل مشروعات مثل تطوير السكك الحديدية وبناء محطات لتحلية المياه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السفير المصري في كوريا الجنوبية يلتقي رئيس بنك التصدير والاستيراد الكوري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.