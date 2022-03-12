المشاط: نتعاون مع المؤسسات الدولية لتحقيق مستهدفات التحول الأخضر

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التعاون الدولى مع الرئيس التنفيذى لصناديق الاستثمار فى المناخ مافالدا دوارتى، وهى المؤسسة التى تعمل مع بنوك التنمية متعددة الأطراف والحكومات فى الدول النامية لتمويل الحلول المناخى، بحضور السفير المصرى فى المملكة المتحدة شريف كامل، فى إطار استضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27.

وأشارت المشاط إلى أهمية التعاون مع صناديق الاستثمار فى المناخ لإتاحة التمويلات التى تقلل مخاطر المشروعات للمستثمرين، وإتاحة الأدوات المبتكرة للتمويل، وحشد رؤوس الأموال من القطاع الخاص لتحقيق طموح العمل المناخى.

وتناول اللقاء بحث التعاون مع صناديق الاستثمار الأخضر، فى إطار جهود مصر لتعزيز التعاون متعدد الأطراف، بهدف تطوير البنية التحتية المستدامة وحشد التمويلات التنموية والمنح لمشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، استنادًا إلى التجربة المصرية الرائدة في التمويل الإنمائى والتى نتج عنها توفير تمويلات بقيمة 2.8 مليار دولار لنحو 28 مشروعًا فى مجال التكيف مع التغيرات المناخية منها منظومة معالجة مياه بحر البقر، و46 مشروعًا فى مجال التخفيف من تداعيات التغيرات المناخية بقيمة 7.8 مليار دولار من بينها مجمع بنبان للطاقة الشمسية.

وتتضمن محاور عمل صناديق الاستثمار فى المناخ عددا من البرامج من بينها صندوق تمويل التكنولوجيا النظيفة بقيمة 5.8 مليار دولار، وبرنامج تجريبى لتمويل القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية بقيمة 1.2 مليار دولار، وبرنامج زيادة قدرات الطاقة المتجددة، وبرنامج الاستثمارات المستدامة للحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيئى، وبرنامج تسريع وتيرة الاستثمارات للتحول من العمل بالفحم.

وعرضت المشاط إطار التعاون الدولى والتمويل الإنمائى لـ مصر، الذى يتكون من ثلاثة مبادئ هى منصة التعاون التنسيقى المشترك، ومطابقة التمويل التنموى مع أهداف التنمية المستدامة وترويج قصص مصر التنموية، كما تطرقت إلى إطلاق مبادرة تطوير إطار دولي للتمويل المبتكر بالتعاون مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنايين، وبحث الجانبان التعاون فى هذا الصدد لما لهذه الأدوات من دور فى زيادة التمويلات المتاحة لتنفيذ المشروعات المعنية بالعمل المناخى.

وفى ذات السياق، تطرق اللقاء إلى التعاون بين وزارة التعاون الدولى وصناديق الاستثمار الأخضر، خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، كما تمت مناقشة أهمية المسئولية الاجتماعية للشركات فى تمويل مشروعات الاستدامة والعمل المناخى.

وعرضت وزيرة التعاون الدولى الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التى نفذت على مدار السبع سنوات الماضية، والتى انعكست على زيادة استثمارات القطاع الخاص، ودفع جهود التنمية فى العديد من المجالات الحيوية مثل الطاقة الجديدة والمتجددة والنقل.

ومن جانبها، قالت الرئيس التنفيذى لصناديق الاستثمار فى المناخ مافالدا دوارتى، إن مصر تعتبر دولة رائدة فى العمل المناخى بين الدول النامية، حيث تستضيف مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، موضحة أنه بالعمل المشترك يمكن تسريع وتيرة التمويلات التى تنعكس على تحسين حياة البشر والحفاظ على الكوكب وتحقيق الازدهار.

وتأسست صناديق الاستثمار فى المناخ عام 2008، وتعد أحد آليات التعاون متعدد الأطراف لتمويل المناخ لاسيما فى الدول النامية، وتبلغ قيمتها 10.5 مليار دولار، ومن خلال العمل بالشراكة مع الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدنى وعدد من بنوك التنمية متعدد الأطراف، تعمل صناديق الاستثمار فى المناخ على إتاحة أدوات تقليل المخاطر للمستثمرين، وتوسيع نطاق حلول العمل المناخى.

وتولت مافالدا، رئاسة صناديق الاستثمار فى المناخ عام 2014، ومنذ توليها المنصب أشرفت على تنفيذ مئات الفرص الاستثمارية فى مجالات العمل المناخى فى نحو 72 دولة.

جدير بالذكر أن التقرير السنوى لوزارة التعاون الدولى لعام 2021، الصادر تحت عنوان "تعاون إنمائى فعال لبناء مستقبل أفضل"، خصص فصلا كاملا عن الاستدامة البيئية، والذى رصد جهود الدولة وخططها لتعزيز العمل المناخى وتنفيذ المشروعات الصديقة للبيئة، فى طريقها لتحقيق التحول الأخضر، واستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27.