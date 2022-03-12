إنقاذ طاقم سفينة لبنانية قبل غرقها بالقرب من ميناء الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وتلقت هيئة ميناء الإسكندرية بإشراف الربان طارق شاهين رئيس هيئة الميناء إشارة استغاثة من السفينة "ايلا" لبنانية الجنسية تحمل 3 أطنان و900 كجم حديد خردة.

وانتقل على الفور رجال الإنقاذ والجهات المختصة وتبين حدوث ميل للسفينة التى يبلغ طولها 98 مترا، وغاطس 5 أمتار على أحد جوانبها، حيث تم إنقاذ طاقمها المكون من 9 سوريين وهندى الجنسية.

وتبين أن السفينة قادمة من لبنان إلى ميناء الإسكندرية وتعرضت لغرق كامل بعد ميلها، تم إنقاذ طاقمها، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وسؤال طاقم السفينة لتحديد سبب غرقها ومدى حدوث تلوث بيئى.