اختتام دورة تدريبية فى مجال التنمية المستدامة بالتعاون بين الوكالة المصرية

جدة - نرمين السيد - أثنى السفير محمد خليل، الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، على التعاون القائم بين وزارتى الخارجية والموارد المائية والرى فى تنفيذ العديد من برامج بناء القدرات لصالح الدول الإفريقية.





كما أشاد بالتعاون بينهما فى المشروعات المنفذة فى عدد من دول القارة كمشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية فى جنوب السودان، وإنشاء مركز للتنبؤ بالتغيرات المناخية فى الكونغو الديمقراطية، وإنشاء سدود لحصاد مياه الأمطار فى أوغندا وغيرها من المشروعات الأخرى.

جاء ذلك خلال فعاليات البرنامج التدريبى "التنمية المستدامة، العلاقة بين المياه والطاقة والغذاء" الذى نظمته الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بالتعاون مع مركز بحوث المياه، بمشاركة الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، ونظيره الجنوب سودانى، الذى يزور القاهرة حاليا.

وأشار خليل إلى أهمية البرنامج الحالى الذى يتم تنظيمه للمرة الأولى فى ضوء الأولوية التى تحتلها الموضوعات التى يتناولها البرنامج لدى مختلف الدول الإفريقية، خصوصا مع ارتباطها بالآثار السلبية لتغير المناخ والدور المهم الذى تقوم به مصر لدعم أشقائها الأفارقة فى إطار التحضير لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ COP27 المقرر عقده بشرم الشيخ فى نوفمبر المقبل.

وأوضح الأمين العام للوكالة كذلك أهمية التعاون بين مختلف الدول الإفريقية فى إطار التعاون الجنوب جنوب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة الاتحاد الإفريقى للتنمية 2063، مشيراً إلى توقيع الوكالة مؤخراً على مذكرة تفاهم مع برنامج الغذاء العالمى لإنشاء منصة للتعاون الجنوب جنوب، وآلية تنسيق فى مصر للدول الإفريقية تتضمن أفضل الممارسات التى يمكن تنفيذها ونقلها بين دول القارة.