عاجل- الأرصاد تحذر من الطقس حتى الجمعة (بيان بالدرجات)

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جدة - نرمين السيد - وحذرت من طقس الغد مؤكدة أنه يسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للبردة على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء، شديد البرودة ليلا على جميع الأنحاء، وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة:
وواجهت البلاد، اليوم، طقسا مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى وشمال الصعيد، بارد على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائل للدفء على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، دافئ على جنوب الصعيد، ويسود ليلا طقس شديد البرودة.
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