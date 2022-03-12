البحوث الإسلامية: خطة دعويَّة مكثفة لوعاظ الأزهر فى رمضان

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور نظير عيَّاد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن الأزهر الشريف يولى الأنشطة الدعوية فى رمضان اهتمامًا خاصًّا لما فى هذا الشهر من ميزات وفضائل تساعد المسلم على مضاعفة حسناته.





وأشار إلى أن رمضان شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن، إلى غير ذلك من الفضائل التى لو استثمرها المسلمون لكانوا من عتقاء هذا الشهر المبارك.

وأكد عيَّاد، فى بيان اليوم السبت، أن مجمع البحوث الإسلامية أعد تقريرا مفصلا وخطة دعويَّة لوعَّاظ الأزهر وواعظاته خلال شهر رمضان، شملت عقد دروس ولقاءات ميدانية، إلى جانب إطلاق نحو 20 برنامجا دعويا إلكترونيًا، عبر منصَّات التواصل الاجتماعى للمجمع والموقع الرسمى له على بوابة الأزهر، فى العقيدة، والسيرة النبوية، والعلاقات الاجتماعية، وتنمية الذات، والتربية الأسرية، وشئون المرأة، ومقرأة القرآن، ومواقف الصالحين، إضافة إلى سلسلتين مرئيتين باللغة الإنجليزية.

وأوضح الأمين العام أن اللجنة العليا للدعوة بالمجمع ستطلق خلال شهر رمضان بمدينة البعوث الإسلامية برنامجًا دعويًّا بعنوان "التعريف بنبى الإنسانية" يشرح فيه وعَّاظ الأزهر وواعظاته السيرة النبوية للإمام ابن كثير، رحمه الله، فى ثلاثين حلقة، كما يُشرح كتاب "الأربعون النووية" للإمام النووى، رحمه الله فى ثلاثين حلقة أخرى.

وأشار إلى أن من أبرز البرامج الدعوية الإلكترونية التي سيطلقها المجمع على مدار شهر رمضان المبارك ويشارك فيها وعاظ وواعظات الأزهر، برامج بعناوين: فتاوى وبداية وفرصة وخواطر دعوية وحكايات الصالحين، وعلاقة جديدة، ونحو فهم سليم الذي يقدِّم شرحًا مبسطًا لبعض القضايا العقدية والفلسفية التي يحتاج الناس فيها إلى فهم واضح ودقيق، بالإضافة إلى سلسلتي "هذا إسلامنا، وهذا نبينا" باللغة الإنجليزية، واللتين تستهدفان التعريف بالإسلام وعظمته وجوانب الرحمة والإنسانية فى شريعته، والتعريف بشخصية النبى ﷺ فى كل الجوانب ومواقفه المتنوِّعة.

وقال إن البرنامج يتضمن مجموعة من البرامج المتخصصة فى شئون المرأة لواعظات الأزهر، و"الدين والمرأة"، "واعظات مع فتيات"، المقرأة القرآنية التدبرية، والتأهيل الرمضانى، موقف وحكاية، مسابقة أسبوعية، و"ذرية طيبة" للأطفال والفريق الإيمانى، والفريق التربوى، وفريق النشاط.