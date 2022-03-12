عاجل- مواعيد وآلية تلقى أوراق العائدين من أوكرانيا الراغبين فى الدراسة بمصر

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بدراسة أوضاع الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية، وإيجاد حلول لمساعدة هؤلاء الطلاب الراغبين فى التحويل للجامعات المصرية، مراعاةً للظروف الاستثنائية التى تواجهها دولة أوكرانيا حاليًا، وحرصا على مستقبل هؤلاء الطلاب.

وأكدت وزيرة الهجرة حرص القيادة السياسية على توفيق أوضاع أبنائنا العائدين من أوكرانيا من الراغبين فى استكمال دراستهم بمصر، موضحة أن استقبال أوراق الطلاب العائدين، سيبدأ الإثنين المقبل 14 مارس، بمقر الوزارة فى منطقة المهندسين، 96 شارع أحمد عرابى الدور العاشر، ممن قاموا بالتسجيل عبرالروابط المعلنة مسبقًا من جانب وزارتى الهجرة والتعليم العالي، الرابط الخاص باستمارة التسجيل الموحدة للطلاب الدارسين فى أوكرانيا: (https://forms.gle/4nYrQMhja4gMYotT8).

وأكدت وزيرة الهجرة أهمية الالتزام بالضوابط التى سبق وأعلنها مجلس الوزراء، مع إحضار جميع الأوراق الثبوتية، جواز سفر مسجل عليه الإقامة فى أوكرانيا قبل 24 فبراير 2022، وكذلك إثبات قيد فى السنة الدراسية والتخصص بالجامعات الأوكرانية.

وأضافت أن تسلم وفحص الأوراق سيتم بحضور مندوب مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، وذلك يوميا ما عدا يومى الجمعة والسبت لمدة أسبوعين، من الساعة 10 صباحًا إلى 3 عصرًا يوميا.

وأوضحت الوزيرة، أن الاستمارة الموحدة المطروحة لتسجيل الطلاب الدارسين فى أوكرانيا، لبحث ودراسة مطالبهم، وتشمل التفاصيل الخاصة بالطلاب "السنة الدراسية – التخصص - مكان الإقامة، إلخ"، وعلى جميع الدارسين فى أوكرانيا الراغبين فى التحويل للجامعات المصرية سرعة استيفائها، والاهتمام بدقة البيانات المقدمة، وبالفعل سجل البيانات أكثر من 2000 طالب، وتم موافاة وزارة التعليم العالى بجميع البيانات، ويتم التنسيق مع وزير التعليم العالى فى هذا الشأن.

وبدوره، صرح وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن الوزارة مستمرة فى التنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية فى الدولة لمساعدة أبنائنا الطلاب الدارسين بالجامعات الأوكرانية فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها أوكرانيا حاليا، وبما يحقق تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأوضح وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن البوابة الإلكترونية لموقع الجامعات الخاصة والأهلية، أعلنت عن الأماكن الشاغرة بجميع الكليات بالجامعات الخاصة والأهلية، للاطلاع والتعرف عليها.

https://www.cpnu-admission.edu.eg/

كما أعلنت الجامعات الخاصة والأهلية على مواقعها الإلكترونية وصفحاتها الرسمية بيان بالتخصصات التى يتوافر بها أماكن شاغرة.

وأوضح وزير التعليم العالى، أنه جار الاستعداد حاليًا لاتخاذ الإجراءات التنفيذية بإجراء اختبارات تحديد المستوى الدراسى لطلاب كليات الطب البشرى وطب الأسنان والصيدلة والهندسة، وسيتم إعلان مواعيد الاختبارات تباعا فى بيانات إعلامية.

أما الطلاب فى غير هذه التخصصات سيتوجهون بأوراقهم مباشرة إلى الجامعات الخاصة والأهلية التى بها أماكن شاغرة فى تخصصاتهم.

ووافق مجلس الوزراء فى اجتماعه الأخير على النتائج التى انتهت إليها لجنة وزارة التعليم العالى المعنية بدراسة آليات تنفيذ التوجيه الرئاسي، ودراسة جميع الجوانب التعليمية والقانونية المتعلقة بهذا الشأن.

ووافق المجلس على قبول تحويل الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية، إلى الجامعات الخاصة والأهلية فى مصر، طبقًا للضوابط والشروط التى تمثلت فى قبول تحويل الطلاب المصريين المقيدين للدراسة بالجامعات الأوكرانية قبل اندلاع الأحداث فى 24-2-2022 فى جميع التخصصات، بالجامعات الخاصة والأهلية المصرية، وفقًا للتخصص المُناظر الدارس به الطالب فى الخارج، على ألا تقل مدة الدراسة فى الجامعة المُحول إليها الطالب فى مصر، عن عام دراسى كامل، مشترطًا لقبول تحويل الطلاب إلى التخصصات العملية بالجامعات الخاصة والأهلية، اجتيازهم للمقررات الدراسية المؤهلة لهذه التخصصات فى شهادة الثانوية العامة أو الشهادات المعادلة لها، وعلى الطالب تقديم شهادة الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة التى تثبت ذلك.

وأشارت الضوابط والشروط إلى أنه سيتم الإعلان عن الأماكن الشاغرة بالجامعات الخاصة والأهلية، وفقا للسعة الاستيعابية لكل جامعة، لكى يتم تحويل الطلاب إليها، ويتم إجراء اختبار للطالب فى المُقررات التى درسها من خلال اختبار مركزى يجرى لطلاب الطب البشرى والصيدلة بكليتى الطب والصيدلة بجامعة القاهرة، ولطلاب طب الأسنان والهندسة بكليتى طب الأسنان والهندسة بجامعة عين شمس، لتحديد المستوى الدراسى للطالب، أما عن التخصصات العلمية الأخرى فيتم اختبار الطالب بالجامعة التى يختار الطالب الالتحاق بها.

وتضمنت الضوابط والشروط أيضاً أن يتقدم الطالب إلى الجامعة التى يرغب فى التحويل إليها مباشرة، على أن يُقدم ما يُثبت صحة أنه مقيد بجامعة أوكرانية فى العام الجامعى 2021-2022، وشهادة بالمقررات التى درسها ومُحتواها العلمى لعمل مقاصة علمية للطالب لتحديد المستوى الدراسي، وكذلك شهادة تحديد نتائج اختبار تحديد المستوى الدراسى من جامعة القاهرة أو جامعة عين شمس وفقا للتخصص العلمي، وفى حالة تعذر تقديم شهادة المقررات خلال فترة ثلاثة شهور، يصبح قرار التحويل منعدما.

كما لا يجوز للطالب التحويل من الجامعة الخاصة أو الأهلية التى تم قبول تحويله بها إلى جامعة أخرى، وعلى الطلاب الراغبين فى التحويل، تقديم ما يُثبت الإقامة الفعلية -أثناء الدراسة- فى دولة أوكرانيا قبل 24-2-2022 بكافة طرق الإثبات، ويسرى هذا القرار فقط على الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية خلال العام الجامعى 2021-2022، نظرا للظروف الاستثنائية التى تمر بها دولة أوكرانيا حاليا.

هذا بالإضافة إلى الالتزام بأحكام قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 30 لسنة 2011، والمتمثلة فى أن يكون الطالب الراغب فى التحويل، حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يُعادلها، وأن تكون الشهادات التى تمنحها الجامعة المُقيد بها الطالب بالخارج، مُعادلة لتلك التى تمنحها الجامعات المصرية، وأن يُقدم الطالب وولى أمره إقرارًا بصحة البيانات المُقدمة حول حالته الدراسية، ويلتزم الطالب بتقديم الوثائق الدالة على ذلك من جامعته خلال ثلاثة شهور من تاريخ التقديم، وفى حالة ثبوت عدم صحة بيانات الطالب الدراسية يُعتبر قبول أوراقه منعدما، ويعرض نفسه للمسائلة القانونية، هذا، ويُمكن للطلاب التقدم لفروع الجامعات الأجنبية المنشأة وفقا لأحكام القانون 162 لسنة 2018، والجامعات التى تم إنشاؤها باتفاقيات دولية فى جمهورية مصر العربية، وفقا لقواعد القبول بتلك الجامعات.