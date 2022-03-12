- 1/2
- 2/2
ويتضمن الإنفوجراف التالى حياة كريمة فى ثانى مراحلها بمحافظة الجيزة:-
يذكر أن المحافظ، وجه الأجهزة التنفيذية بضرورة الانتهاء من توفير الأراضى الفضاء اللازمة للمشروعات المقرر تنفيذها فى شتى القطاعات وإعداد الدراسات والتصميمات الهندسية اللازمة للمشروعات خلال أسبوعين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حياة كريمة فى ثانى مراحلها بمحافظة الجيزة (إنفوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.