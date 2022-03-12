حياة كريمة فى ثانى مراحلها بمحافظة الجيزة (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - أكد أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة ستشهد انطلاقة غير مسبوقة فى تنفيذ المشروعات التنموية والنهوض بالبنية التحتية بصورة مماثله لما تشهده حاليا المراكز المدرجة بالمرحلة الأولى والتى تشمل تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والغاز ومنشآت تعليمية وصحية ومراكز للشباب.





ويتضمن الإنفوجراف التالى حياة كريمة فى ثانى مراحلها بمحافظة الجيزة:- يذكر أن المحافظ، وجه الأجهزة التنفيذية بضرورة الانتهاء من توفير الأراضى الفضاء اللازمة للمشروعات المقرر تنفيذها فى شتى القطاعات وإعداد الدراسات والتصميمات الهندسية اللازمة للمشروعات خلال أسبوعين.

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