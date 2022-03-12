وزير الزراعة يطمئن المصريين.. محصول القمح بخير (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - فى الفيديوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" رسالة الوزير عن محصول القمح.

وأضاف "إننا من أسوان نرسل رسالة طمأنة للمواطنين بأن محصول القمح هذا العام مبشر بالخير، وأن المساحة المنزرعة منه تجاوزت 3,6 مليون فدان والإنتاجية المتوقعة حوالى 10 ملايين طن".

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