«كارثة من صنع الإنسان»..المخابرات الأوكرانية تكشف مخطط روسيا في تشيرنوبيل

/684989/كارثة-من-صنع-الإنسانالمخابرات-الأوكرانية-تكشف-مخطط-روسيا-في-تشيرنوبيل

شهدت الحرب الروسية الأوكرانية تطورات جديدة، حيث حذرت ابنة موظف ليلي "محتجز" في محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية، تدعى ناتاليا روميلي، من أن المحطة محتجزة من قبل القوات الروسية، معقبة: "روسيا ليس لديها أدنى فكرة عن بروتوكولات الأمن النووي".

دوت الخليج

وجاء حديث ناتاليا روميلي، بعد تصريح وكالة المخابرات في كييف، بأن قوات بوتن تستعد لتزييف هجوم إرهابي في الموقع، محاولة لابتزاز العالم. الحرب الروسية الأوكرانية.

وقالت الفتاة الأوكرانية، إن الموظفين الذين يعملون عادة في نوبات 12 ساعة، يحافظون على المحطة النووية تحت تهديد السلاح لأكثر من أسبوعين، منذ أن سيطرت القوات الروسية على الموقع، مناشدة موسكو الموافقة على وقف إطلاق النار والسماح بتغيير المناوبة.

مفاعل تشيرنوبيل

وفي وقت سابق حذرت المخابرات الأوكرانية، من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، أمر قواته بإحداث "كارثة من صنع الإنسان" في مفاعل تشيرنوبيل، حيث يعتزم إلقاء اللوم عليها على "المخربين" الأوكرانيين من أجل تبرير تصعيد الحرب الروسية الأوكرانية، بحسب صحيفة "ديلي ميل".

ويؤكد الجواسيس الأوكرانيون، أن الهجوم الإرهابي سينفذ من قبل عملاء روس جاءوا وسط مجموعة من المتخصصين، أرسلتهم بيلاروسيا لتولي عمليات السلامة في محطة الطاقة النووية، خلال الحرب الروسية الأوكرانية.

وتم قطع الطاقة عن المحطة منذ أكثر من 40 ساعة، مما جعل المفاعلات تعتمد على مولدات الديزل التي "لها قدرة 48 ساعة" قبل أن تصبح التسريبات الإشعاعية "وشيكة".