/684986/محافظ-المنيا معارض-أهلا-رمضان-سيتم-افتتاحها-الثلاثاء-المقبل-وهدفنا-توفير-السلع-بأسعار-مناسبة-للمواطنين

طمأن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، المواطنين بأن جميع السلع متوافرة وبأسعار فى متناول المواطنين، قائلا: تم عمل أكثر من اجتماع مع الغرفة التجارية ووزارة التموين لعمل معرض أهلا رمضان فى 6 مراكز بعد أن كانت فى 3 مراكز .

دوت الخليج

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" الذى يذاع على قناة "دى إم سي".

محافظ المنيا: معارض أهلا رمضان سيتم افتتاحها الثلاثاء المقبل

وأشار القاضي، إلى وجود استعدادات قصوى وغرفة عمليات، فضلا عن وجود خط ساخن لتلقى الشكاوى، مؤكدا علي وجود مجموعة عمل من جانب مباحث التموين لرصد المخالفات والقضاء على محتكري السلع والمواد الغذائية والتلاعب بالأسعار، بالإضافة لتحقيق الانضباط داخل الأسواق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وحلها وذلك بدأ من يوم 1 مارس الماضى عقب الأزمة الأوكرانية .

وأكد محافظ المنيا، أن معارض أهلا رمضان سيتم افتتاحها من يوم 16 و 17 مارس القادمين، مضيفا: يوجد سيارات متنقلة بالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية وشركة أمان لتوفير السلع بأسعار فى متناول المواطنين.

تغيير السلع الأساسية المدرجة على البطاقات التموينية

هذا و نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ما تداول علي بعض المواقع المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تغيير السلع الأساسية المدرجة على البطاقات التموينية نتيجة لنقص المعروض، مُؤكدةً أنه لا صحة لتغيير السلع الأساسية المدرجة على البطاقات التموينية.

وشددت الوزارة، على توافر كافة السلع التموينية بشكل طبيعي دون تغييرها، مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يومياً بجميع المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية، وفروع مشروع "جمعيتي"، وكذلك توافر مخزون استراتيجي لها يكفي لعدة أشهر مقبلة، كما سيتم إطلاق معارض "أهلا رمضان" في نهاية الأسبوع المقبل بالمحافظات، ثم بالقاهرة الكبرى، وذلك لتوفير السلع بأسعار مخفضة تصل إلى 25%، على أن تستمر بعض تلك المعارض طوال شهر رمضان.