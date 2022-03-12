مسلسلات شهر رمضان 2022.. عبير صبري تروج لمسلسل «يوتيرن» ببوستر فردي

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دوت الخليج يرصد ترويج الفنانة عبير صبري لمسلسل «يوتيرن».

مسلسل يوتيرن في رمضان 2022

نشرت صبري بوستر فردي للمسلسل عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» تصدرته قائلة: "يوتيرن.. رمضان بإذن الله".

أبطال مسلسل يوتيرن

مسلسل «يوتيرن» بطولة ريهام حجاج، توفيق عبدالحميد، كريم قاسم، عبير صبري، صفاء الطوخي، محمد كيلاني، محمود حافظ، ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز، ومن المنتظر أن يجرى عرضه على قنوات « on، الحياة، cbc، المحور، القناة الأولى المصرية».

قصة مسلسل يوتيرن

وتدور أحداث المسلسل حول يارا الكردي التي تجسد دورها الفنانة ريهام حجاج، وتعمل كضابط بحري وتضطر إلى ترك عملها بأمر من زوجها الذي يجعلها تنعزل عن كل العالم بسبب غيرته الشديدة عليها، وتتعرض إلى حادث مفاجيء يكون السبب في انقلاب حياتها رأسا على عقب.

عبير صوري تتألق في مسلسل موسى

يذكر أن الفنانة عبير صبري شاركت في الماراثون الرمضاني المنصرم بمسلسل «موسى» بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل موسى

وتدور أحداث مسلسل «موسى» في فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الـ20، خلال فترة الاحتلال البريطاني لمصر، وتسلط الضوء على شخص من الصعيد توفي والده منذ صغره، ليتحمل مسؤولية أشقائه ويواجه العديد من الأزمات.

ويتولى جد الشاب تربيته على حب الوطن والتضحية، لتظهر مجموعة فدائية تقوم بأعمال ضد الاحتلال الإنجليزي في الصعيد، إلا أنّ حياته تنقلب رأسا على عقب، بعد لقائه بإحدى السيدات وانتقاله للعيش في القاهرة، حيث يعمل في التجارة ويصبح من أهم الشخصيات في البلاد.