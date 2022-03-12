/684976/عبده-أبو-عايشة-قرار-وقف-تصدير-الفول-والعدس-والقمح-والدقيق-خطوة-رائدة-من-الدولة-لتقليل-أسعار-السلع-الأساسية

أشاد النائب، عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ، بقرار وزيرة التجارة والصناعة د. نيفين جامع، وقف تصدير الفول والعدس والقمح والدقيق والمكرونة، إلى خارج البلاد بدءًا من أمس الجمعة، لنحو ثلاثة أشهر، قائلا إنه قرار جاء في توقيت هام للغاية، وسيؤدي إلى تحجيم انفلات أسعار السلع الرئيسية والأساسية، بسبب موجة التضخم العالمية والحرب الروسية – الأوكرانية.

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ونوه أبو عايشة، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، بقرار وقف تصدير الفول والعدس والقمح والدقيق والمكرونة للخارج طيلة هذه الشهور. قائلا إنه سيدفع إلى توجيه كافة الانتاج للسوق المحلي الداخلي، بما يدفع إلى تقليل أسعارها وتوافرها وعدم وجود أي نقص فيها.

عبده أبو عايشة: قرار وقف تصدير" الفول والعدس والقمح والدقيق" خطوة رائدة

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، إنه يثمن خطوة وقف تصدير هذه السلع والحبوب تمامًا، ويعتبرها خطوة رائدة من وزارة التجارة والصناعة والحكومة، بتوجيهات الرئيس السيسي للعمل على توفير هذه السلع بالأسواق.

واختتم عضو مجلس الشيوخ، بأن موجة الغلاء عالمية ولها أسباب عدة منها حظر الولايات المتحدة للنفط الروسي، وحظر روسيا تصدير بعض السلع الاستراتيجية لدول الاتحاد الأوروبي، ولكن تحركات الدولة المصرية لمواجهة هذه الظروف العالمية، والعمل على مراقبة الأسواق والتصدي للمحتكرين والذين يخزنون السلع ويحاولون التلاعب بالأسعار جاد وحاسم للغاية.

قانون التأمين الموحد

هذا و تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، غدا الأحد، استكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة عن مشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد.

مشروع القانون المعروض، يهدف إلي رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر، وذلك بالنظر للدور الرائد الذي تساهم به صناعة التأمين في حماية الثروة القومية، وممتلكات المواطنين، بما يؤمن حاضرهم ومستقبلهم، ويحفظ ثرواتهم، ويساهم في تنمية المدخرات الوطنية واستثمارها على النحو الأمثل.