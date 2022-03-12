إحتفالاً باليوبيل الذهبى جامعة طنطا تطلق 3 معارض فنية

/684972/إحتفالا-باليوبيل-الذهبى-جامعة-طنطا-تطلق-3-معارض-فنية

أكد الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة حرص الجامعة على دعم الأنشطة الطلابية ودعم ورعاية الموهوبين من الطلاب وتشجيع المواهب الفنية وتحفيز الطلاب على الإبداع فى المجالات الفنية والتي تساهم في إثراء الروح والوجدان لدى الطلاب فضلا عن تعزيز روح التنافسية لديهم، مشيرًا إلى أهمية المعارض الفنية فى الارتقاء بالذوق العام.

وأوضح الدكتور حمدي شعبان، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعميد الكلية، أن الأعمال الفنية المشاركة بالمعارض من تنفيذ طلاب قسم التربية الفنية بالكلية تحت إشراف الدكتورة مها عامر أستاذ طباعة المنسوجات بالكلية لأهمية دور فن طباعة المنسوجات فى الحفاظ على الهوية التراثية والثقافية والتاريخية

فاعليات معارض رعاية الموهوبين بجامعة طنطا

ومن جانبها أشارت الدكتورة مها عامر، أن المعرض الأول بعنوان "علماؤنا" تم إقامته بهدف التعرف على مساهمات علماء المسلمين فى بناء الحضارة الإنسانية من خلال اختراعاتهم العظيمة فى مجالات العلوم المختلفة، والتى شكلت حلقة وصل بين الحضارات، ويقابلها العصور الوسطى والتي يطلق عليها العصور المظلمة التى خيم فيها الجهل والتخلف على أوروبا، أما المعرض الثاني فجاء تحت عنوان "أخلاقنا" بهدف الحث على مكارم الأخلاق موضحة انه تم تنفيذ الأعمال باستخدام بعض أنواع الخط الكوفي والنسخ.

وأضافت "د. مها" أن المعرض الثالث بعنوان "الباتيك والتراث" يهدف إلى الاستفاده من فنون التراث فى عمل معلقات حائطية بالدمج بين فن الباتيك وبعض فنون الطباعة الاخرى، موضحة أن فن الباتيك الشمعي هو أحد أجمل فنون الطباعة اليدوية المتفردة لما فيها من تأثيرات يصعب الحصول على مثيلها في طرق الطباعة الأخرى، وهو أحد طرق الطباعة التي تقوم على الطباعة بالمناعة باستخدام أنوع مختلفة من الشموع.

حضر فعاليات الافتتاح الدكتور السيد عبده سليم النحات والفنان التشكيلي، والمهندس طارق الشنواني، مدير العلاقات الثقافية السابق بجامعة طنطا.