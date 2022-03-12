/684964/فريق-طبي-ينجح-فى-إنقاذ-سيدة-بأورام-الغربية

نجح فريق طبي بمركز أورام طنطا التابع للامانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة، فى استئصال ورم من تجويف الصدر لسيدة تبلغ من العمر 30 عاماً ، فى جراحة استغرقت قرابة الساعتين.

وضم الفريق الطبى الأستاذ الدكتور عمرو الدميري ، أستاذ جراحة الأورام ، و الدكتور محمود فارس ، استشاري جراحة الأورام، والدكتور محمد بسيونى ، والدكتور طاهر عبد الستار ، الى جانب طاقم تمريض على أعلى مستوى .

من جانبة قال الدكتور “محمود فارس” أن المريضه كانت تعانى من الالم شديدة بالصدر والظهر، وعقب إجراء الفحوصات اللازمة تبين وجود ورم ضخم فى تجويف الصدر من الجهه اليسرى، مضيفاً أنه تم إجراء الجراحة للمريضة، فى جراحة استغرقت قرابة الساعتين، لافتاً إلى أنه تم إستئصال الورم بالكامل، ووضع المريضة فى العناية المركزة تحت الملاحظة الى أن تحسنت حالتها الصحية.

هندسة طنطا تعاين الأرض الامخصصة لمركز الأورام

وفى سياق متصل قام وفد من كلية الهندسة بجامعة طنطا، بمعاينه التربه الخاصة بقطعه الأرض المخصصة لانشاء مركز أورام طنطا الجديد بمنطقة سبرباي بطنطا، وقال الدكتور أحمد الصاوى نائب مدير المركز ، أن مركز أورام طنطا الجديد سيكون صرح طبي علي أعلي مستوي وسيخدم جميع مرضي الأورام في منطقة وسط الدلتا، مقدماً الشكر لكل الأجهزة التفيذية علي دعمهم المطلق لمرضي الأورام .

مرور الغربية تكثف حملاتها لضبط مخالفات السير

وفى سياق أخر، نظمت إدارة مرور الغربية، حملة لضبط مركبات التوك توك والدراجات النارية، المخالفة بالشوارع الرئيسية بمدينة طنطا،وإحكام السيطرة والانضباط المروري وردع المخالفين من قائدى تلك المركبات.

تلقي اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، اليوم السبت، إخطارا من العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية، يفيد بشن حملة موسعة لضبط مركبات التوك توك والدراجات النارية المخالفة بمدينة طنطا، وتم ضبط 20 مركبة مخالفة والتحفظ عليها، وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية نحو تلك المخالفات وأصحابها.

وكان مدير أمن الغربية قد وجه باستمرار وتكثيف الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات، وضبط المخالفين منهم، وكذلك مركبات التوك توك، وذلك فى إطار تنفيذا إستراتيجية الوزارة بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.