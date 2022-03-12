/684981/صناعة-الذهب-الحرب-الروسية-الأوكرانية-تسببت-في-الارتفاع-الهائل-لأسعار-الذهب

قال الدكتور ناجى فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، أن قيام الحرب الروسية الأوكرانية أدى إلى ارتفاع سعر الذهب، لافتا أن هذا الارتفاع نتيجة تذبذب الوضع الاقتصادى العالمى والمحلى.

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وأضاف فرج: لدينا 80 طن من احتياطات الذهب ، مؤكدا أن الذهب هو العملة العالمية بدون منزاع، مشددا علي ضرورة أن يكون لدينا عمالة مهارة في صناعة الذهب.

صناعة الذهب: الحرب الروسية الأوكرانية تسببت في الارتفاع الهائل لأسعار الذهب

وتابع مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب: صناعة الذهب متوطنة من أيام الفراعنة، وما ينشر من أخبار عن هذا المعدن له قيمة اقتصادية مهمة ،خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول.

وكان قد تحدث المستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لصناعة الذهب،ناجي فرج، على اشكالية ارتفاع وانخفاض أسعار الذهب في ظل الازمة الروسية الاوكرانية، موضحا إن سعر الذهب لن يتراجع أو ينخفض الفترة القادمة.

جاء ذلك خلال لقاءه ببرنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة منوها ان العالم يعيش الفترة الحالية تضخم غير مسبق، وسوف يؤثر هذا التضخم على أسعار الذهب، مؤكدا أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا تسببت في حدوث قفزة عالية في أسعار الذهب.

مستشار وزير التموين لصناعة الذهب: سعر الذهب لن يتراجع أو ينخفض الفترة القادمة

وأضاف المستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لصناعة الذهب،ناجي فرج أن الفترة الحالية ستتهافت خلالها البنوك المركزية لعمل احتياطي من الذهب، مشيرا غلى أن الذهب هو العملة العالمية المعتمدة في كافة أنحاء العالم، ولذلك نتوقع أن تحدث زيادة في أسعاره خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن أنه من المتوقع أن يصل الذهب إلى 2000 دولار، وسعر الجرام سيصل لـ 900 جنيه.