رئيس مجلس الدولة يؤكد الحرص على تكافؤ الفرص في القبول من خريجي وخريجات دفعة 2021

أكد المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الخريجين والخريجات دون تفرقة، لشغل وظيفة مندوب مساعد من خريجي دفعة 2021، مشيرا إلى أنه سيتم الاختيار بمعايير موضوعية منضبطة، وأن المجلس سيُراعى ظروف المُجندين والمرضى والمُسافرين للخارج وستتم مقابلتهم في ميعاد لاحق حسب ظروفهم.

جاء ذلك في تصريح اليوم السبت بالتزامن مع بدء إجراءات المُقابــلات الشخصية للمتقدمين لإعلان مجلس الدولة رقــم 1 لسنة 2022 من خريجي وخريجات كُليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2021 والتي يباشرها المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين.

بدوره، أكد المستشار طه محمد عبده كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة الامين العام، أن الخريجات لهن فرصة متكافئة مع الخريجين والعبرة باستيفاء الشروط والأفضلية دائماً للأعلى في التقدير.

يذكر أن مجلس الدولة أعلن عن قبول طلبات التعيين دفعة 2021 للذكور والإناث لأول مرة في تاريخ المجلس، تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.