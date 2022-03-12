مقتل شخص وإصابة شرطى فى حادث طعن بمارسليا الفرنسية

قال راديو فرنسا، إن رجلا مسلحا هاجم الشرطة أمام مقر البلدية في مارسليا، مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخر.

وقال مصدر بالشرطة: "اقتحم شخص مكتب شرطة البلدية بجوار دار البلدية المركزية في الميناء القديم بسكين، مما أسفر عن مقتل المهاجم بعد إطلاق النار عليه وإصابة شرطي بجروح" وعلى الفور انتقلت سيارات الشرطة والإسعاف إلى محيط الحادث، وأصدرت الشرطة الفرنسية تحذيرا من التواجد في المنطقة.

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