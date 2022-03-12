اختتام دورة تدريبية فى مجال التنمية المستدامة بالتعاون بين الوكالة المصرية للشراكة...

اختتُمت فعاليات البرنامج التدريبي “التنمية المستدامة، العلاقة بين المياه والطاقة والغذاء” الذي تنظمه الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بالتعاون مع مركز بحوث المياه، وذلك بمشاركة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري والسفير محمد خليل، الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وكذلك وزير الري والموارد المائية الجنوب سوداني الذي يقوم بزيارة حالية للقاهرة.

أثنى الأمين العام للوكالة على التعاون القائم بين وزارتي الخارجية والموارد المائية والري في تنفيذ العديد من برامج بناء القدرات لصالح الدول الإفريقية، وكذلك المشروعات المنفذة في عدد من دول القارة كمشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية فى جنوب السودان، وإنشاء مركز للتنبؤ بالتغيرات المناخية في الكونغو الديمقراطية، وإنشاء سدود لحصاد مياه الأمطار في أوغندا وغيرها من المشروعات الأخرى.

كما أشار إلى أهمية البرنامج الحالي الذي يتم تنظيمه للمرة الأولى فى ضوء الأولوية التي تحتلها الموضوعات التى يتناولها البرنامج لدى مختلف الدول الإفريقية، خاصةً مع إرتباطها بالآثار السلبية لتغير المناخ والدور الهام الذي تقوم به مصر لدعم أشقائها الأفارقة فى إطار التحضير لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ COP27 المقرر عقده بشرم الشيخ في نوفمبر القادم.

وأوضح الأمين العام للوكالة كذلك أهمية التعاون بين مختلف الدول الإفريقية في إطار التعاون الجنوب جنوب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة الاتحاد الإفريقي للتنمية 2063، مشيراً إلى توقيع الوكالة مؤخراً على مذكرة تفاهم مع برنامج الغذاء العالمي لإنشاء منصة للتعاون الجنوب جنوب، وآلية تنسيق في مصر للدول الإفريقية تتضمن أفضل الممارسات التي يمكن تنفيذها ونقلها بين دول القارة.