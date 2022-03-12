جامعة الأزهر تفوز بالمركز الأول فى مشروعى بدايتى على مستوى الجامعات

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا - وفق بيان لجامعة الأزهر اليوم السبت - إن المشاريع المقدمة من الجامعة فازت بالمركز الأول من بين 46 جامعة مصرية، من حيث عدد مشروعات التخرج الفائزة بالتمويل هذا العام، والتى بلغ عددها 34 مشروعا، وتأتى جامعة حلوان فى المركز الثانى، تليها جامعة القاهرة فى المركز الثالث.

من جانبه، قال الدكتور محمد جلال فرغلى عميد كلية الهندسة بجامعة الأزهر ومستشار رئيس الجامعة للابتكار وريادة الأعمال والحاضنات التكنولوجية، إن هذا النجاح الكبير بسبب دعم رئيس الجامعة، لحرصه على أن تتبوأ جامعة الأزهر مكانتها اللائقة بها محليا وإقليميا ودوليا.