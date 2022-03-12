شعراوى: نسعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لتحسين معيشة 58 % من السكان

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال مشاركة وزير التنمية المحلية اليوم السبت عبر الفيديو كونفرانس فى المؤتمر الرابع لمنتدى السياسات العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة والذى شاركت فيه وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة نيفين القباج، و رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة الدكتور أحمد دلال، وعميد كلية السياسات العامة والشؤون الدولية الدكتور نبيل فهمى، والأستاذة بقسم السياسات والإدارة العامة الدكتورة ليلى البرادعى، والدكتور والرئيس الأكاديمى للجامعة الدكتورة ليلى البرادعى.

وقال شعراوى إن هذا البرنامج يسعى لإحداث تغيير شامل فى حياة سكان الريف اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً بهدف القضاء على الفقر وتحسين الصحة والمساواة بين الجنسين وتوفير مياه الشرب النظيفة وتوفير خدمات الصرف الصحى والنظافة والطاقة النظيفة والعمل اللائق ونمو الاقتصاد والصناعة والابتكار والهياكل الأساسية والحد من أوجه عدم المساواة وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف وهى جميعها من أهداف التنمية المستدامة.

وأعرب عن تقديره للدور التنموى الذى تقوم به الجامعة الأمريكية بالقاهرة لخدمة المجتمع المصرى، وخاصة الفكرة المبتكرة لمنتدى السياسات العامة التى ينفذها قسم السياسات والإدارة العامة بالجامعة للتدريب العملى لخريجى الجامعة والمهنيين المهتمين على تحليل وضع السياسات العامة، وتطبيق ذلك على مجالات اهتمام وتحديات تنموية حقيقية للوزارات والهيئات الحكومية.

وأضاف أنه فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية تسعى وزارة التنمية المحلية لبناء نظام محلى جديد يعكس تطلعات المواطنين ومصالحهم فى المقام الأول، لافتاً إلى إن الإصلاح السياسى وإرساء أسس الديمقراطية يجب أن يتجلى فى مزيد من اللامركزية التى تؤسس لمجتمع محلى ديمقراطى يشارك المواطن من خلال مؤسساته فى إدارة مقدراته والتعبير عن طموحاته، ويكون طرفا أصيلا فى عملية تحديد الاحتياجات وترتيب الأولويات ووضع الخطط.

وأشار إلى أنه من بين تلك الخطط يأتى أولاً محور تطوير نُظم عمل الإدارة المحلية، حيث قامت الوزارة بالعمل على تطوير منظومة التخطيط وإيجاد آلية للتنسيق والتواصل بين القطاعات الخدمية والمرافق بالمحافظة من خلال لجنة تخطيط محلى على مستوى المحافظة والمراكز التابعة لها وتطوير مجالات ونُظم عمل التنمية المحلية.

ولفت إلى أنه تم العمل على تحقيق عدد من الأهداف تشمل تحسين منظومة تقديم الخدمات المحلية وإتاحة المعلومات للمواطنين، ودعم المشاركة المجتمعية وبخاصة الشباب والمرأة وآلية مميكنة لتلقى الشكاوى ومنظومة للتقييم والمتابعة ومؤشرات الأداء قصيرة ومتوسطة الأجل و توزيع المخصصات بين المراكز بمعيار عدد السكان و تحويلات مالية مشروطة لكل محافظة و وضع آليات لتنمية وتعبئة الموارد المالية المحلية ومنظومة للتدريب وبناء القدرات وتحسين منظومة تقديم الخدمات المحلية .

وأوضح أن المحور الثانى خاص بتطوير مجالات عمل الإدارة المحلية، حيث تعمل الوزارة على تطوير مجالات عمل الإدارة المحلية بوصفها شريك فى دعم عملية التخطيط المحلى والإقليمى، ودعم التنسيق بين الوزارات المركزية والمحافظات للعمل فى المحاور الأساسية للتنمية وبخاصة مجالات السكان والبيئة والتنمية الاقتصادية، مضيفاً أن تحقيق ذلك سيكون من خلال تطوير برامج التنمية المحلية وإضافة برنامج للتنمية الاقتصادية المحلية وآخر للتنمية العمرانية الريفية والحضرية من أجل أن تسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلى من خلال تحسين جودة حياة المواطنين وتوفير فرص عمل محلية ومستدامة، والتنمية الاقتصادية المحلية، وتعزيز الميزة التنافسية من خلال دعم تنفيذ التكتلات الاقتصادية، ومنظومة مطورة للخدمات المحلية وتطوير المراكز التكنولوجية.

وأكد شعراوى، أن الوزارة تعمل على برامج تنموية شاملة منها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وإدارة ملف نظام التعامل مع إدارة المخلفات الصلبة، وتفعيل دور المحافظات فى القضية السكانية، وغيرها من الموضوعات والمجالات التنموية المهمة التى تؤثر على حياه المواطنين.

وأشار إلى أن الممارسات الجيدة المرتبطة ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ساهمت فى وضع نواة لتنمية منظومة المحليات مما شجع القيادة السياسية على توجيه الوزارة نحو تعميم هذه الممارسات الهيكلية والمؤسسية على باقى محافظات الصعيد خلال الثلاث سنوات المقبلة.

وأعرب عن سعادته أن يكون ثمرة التواصل بين القائمين على منتدى السياسات العامة وقيادات الوزارة طرح جزء من هذه الموضوعات فى هذه الدورة الرابعة للمنتدى، حيث سيتم مناقشة ورقتين للسياسات العامة فى الجلسة الأولى اليوم، ورقة عن تنمية الموارد المحلية، وأخرى عن نظام إدارة المخلفات الصلبة.

وأوضح الوزير أنه فيما يخص تنمية الموارد المحلية، وفى ضوء توجه الدولة إلى اعتماد الوحدات المحلية على مواردها الذاتية لتقليل الضغط على موارد الدولة، فإن ذلك يعتبر من أسس تطبيق اللامركزية والتمكين المالى والاقتصادى للمحافظات لتوفير موارد يمكن من خلالها الاستجابة لمتطلبات التنمية وأولويات احتياجات المواطنين، مشيرا إلى اهتمام الوزارة بهذا الموضوع وتعمل مع وزارة المالية على دعم المحافظات فى تنمية مصادر الإيرادات المحلية مثل الأسواق ومواقف النقل الجماعى وأماكن الانتظار والإعلانات وغيرها.

وأكد أن الوزارة عملت على تنمية الموارد المحلية من خلال دراسة الوضع الحالى للموارد المحلية والمشاكل التى تعوق المحافظات عن تنمية مواردها المحلية ووضع مقترحات وحلول والبدء فى تطبيقها وخلصت التجربة إلى دراسة عدد من المعوقات والحلول المقترحة، أهمها ضعف عملية متابعة تحصيل الموارد، وعدم وجود نظام مميكن يسهل تتبع الموارد والأصول بالمحافظات، وعدم حصول بعض المحافظات على حصتها بشكل كامل من الضريبة العقارية، وصعوبة إدارة المشروعات الإنتاجية بالمحافظات فى ظل اللوائح والقوانين الخاصة بإجراءات الشراء والطرح.

وقال إن الوزارة عملت بالتنسيق مع المحافظات على عدد من الحلول الجذرية تضمنت تحسين تعبئة الموارد حيث تم تشكيل لجنة على مستوى المحافظة لمتابعة الموارد المحلية بالمحافظة والمراكز التابعة لها ولجان متخصصة للإيرادات (السويقات- ساحات الانتظار-الإعلانات) وتشكيل لجنة عليا من خلال وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة المالية والوزارات والجهات ذات الصلة بالموارد المحلية لدراسة المشاكل التى تواجه المحافظات مع مندوبين وزارة المالية فى جمع الإيرادات المحلية التى تورد للخزانة العامة، وأيضا بناء القدرات الفنية والإدارية والقانونية للقائمين على تحصيل للموارد المحلية وتدريبهم على اللوائح المنظمة للموارد المختلفة.

وأضاف أنه لتحسين الأطر التشريعية فيجرى حالياً مراجعة هياكل الرسوم لصالح حساب الخدمات والتنمية المحلية، ومراجعة النصوص القانونية لاستخدامات موارد حساب الخدمات والتنمية المحلية، التزام الوحدات المحلية بمراجعة لوائح المشروعات كل ثلاث سنوات لإدخال التعديلات عليها طبقا لمتطلبات الأوضاع، وجارى التعاقد مع الشركات المتخصصة فى أعمال التحصيل (لتحصيل المديونيات المستحقة للمحافظة لدى الغير من الأعوام السابقة).