لأول مرة.. إيفاد 18 إماما وقارئا من الأوقاف إلى ألمانيا

جدة - نرمين السيد - وأوضح الوزير أن عدد أئمة الوزارة والقراء الموفدين خلال شهر رمضان إلى دولة ألمانيا وحدها بلغ 18 إماما وقارئا لأول مرة، إضافة إلى إيفاد 19 إمامًا وقارئا إلى دولة البرازيل.
كما وافقت الوزارة على إيفاد 9 أئمة وقراء بدولة فنزويلا، و7 أئمة وقراء بدولة كندا، و4 أئمة وقراء بدولة إيطاليا، و4 أئمة وقراء بدولة الأرجنتين، و4 أئمة وقراء بدولة كولومبيا، و4 أئمة وقراء بدولة أمريكا، ولا يزال الإيفاد مستمرًّا إلى العديد من مختلف دول العالم.
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