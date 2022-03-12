جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم السبت، باتريشيا إسبينوزا، السكرتير التنفيذى لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.





وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد تقـدير مصـر للتعـاون المثمـر والمتنـامى مـع الأمـم المتحـدة فيما يتعلق بقضية تغير المناخ وتأثيراتها على العالم، والتطلع إلى تركيز هذا التعاون والتنسيق للتحضير لقمة المناخ العالمية المقبلة COP27 فى شرم الشيخ، وذلك فى إطار سعى مصر للبناء على ما تم إنجازه من نتائج خلال قمة جلاسجو الأخيرة، بهدف الوصول لحلول والتزامات عملية قابلة للتطبيق دولياً فيما يتعلق بمواجهة التحديات المناخية، وحشد التمويل الدولى الضرورى لذلك. من جانبها، أعربت إسبينوزا، عن تشرفها بلقاء الرئيس، وتطلعها لأن تكون القمة المقبلة التى ستستضيفها مدينة شرم الشيخ قمة فارقة فى قضية التغير المناخى، مشيدةً فى هذا الإطار بالمواقف التاريخية ذات الصلة لمصر، لا سيما مع كونها من أولى الدول النامية التى تبنت سياسات حاسمة بشأن ملف تغير المناخ، فضلاً عن الجهود الوطنية المبذولة حاليا للاهتمام بملف البيئة ودعم التحول الأخضر ومجابهة ظاهرة التغير المناخى، بما فيها من خلال بناء المدن الخضراء، والتحـول لوسـائل النقـل النظيـف، وإصـدار السـندات الخضـراء، وكذلك اعتماد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. إسبينوزا لـ السيسى: نتطلع أن تكون قمة شرم الشيخ فارقة فى قضية المناخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.