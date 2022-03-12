جولة لوزير الرياضة بعدد من مراكز الشباب بالجيزة بحضور المحافظ (صور)

جدة - نرمين السيد - شملت الجولة مراكز شباب كفر طهرمس وخرطة عاصم وبشتيل، لمتابعة أعمال التطوير وافتتاح عددًا من المنشآت الشبابية والرياضية.

بدأ وزير الشباب والرياضة، جولته الصباحية يرافقه أحمد راشد محافظ الجيزة، ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة والقيادات التنفيذية والبرلمانية بالمحافظة بافتتاح ملاعب نجيل صناعى وتفقد أعمال التطوير، ومتابعة الأنشطة والفعاليات والفقرات المتنوعة والبرامج المنفذة بمركز شباب كفر طهرمس ومركز شباب خرطة عاصم.

وخلال زيارته لمركز شباب بشتيل، شهد الدكتور أشرف صبحى وأحمد راشد، جانبا من فعاليات برنامج التثقيف المالى لأمهات وبنات مشروع ريحانة بالتعاون مع البنك المركزى وبنك الكويت، بالإضافة إلى اختيار متطوعين لذات المشروع الذى يقام تحت رعاية قرينة الرئيس، وحضور ندوة تثقيفية بالتعاون مع مستشفى بهية، وعددًا من الأنشطة والعروض الرياضية التى قدمها أعضاء تلك المراكز من النشء والشباب.

فى كلمته، رحب وزير الشباب والرياضة، بالحضور من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، والقيادات الشعبية والتنفيذية، وشباب مراكز الشباب، قائلًا: "أتشرف بوجودى مع كل هذه القيادات، وفى هذا التجمع الشبابى والرياضى الكبير"، موضحًا أن الدولة المصرية أصبحت فى مكانة كبيرة، وأن نهج الدولة فى الجمهورية الجديدة هو العمل المستمر والبناء والتنمية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وجدد الدكتور أشرف صبحى، تأكيده على العناية التى توليها وزارة الشباب والرياضة لمراكز الشباب على مستوى الجمهورية من حيث الاهتمام بتطوير أدائها الإدارى، والبرامج والأنشطة المنفذة بها من جانب، والحرص على تطوير بنيتها الإنشائية من جانب أخر بهدف إتاحة الفرصة بصورة كاملة أمام النشء والشباب لممارسة مختلف الأنشطة فى ظل الجمهورية الجديدة تحت رعاية الرئيس السيسى.

وأشار وزير الشباب والرياضة، إلى أن ملف تطوير مراكز الشباب الذى تتبناه الوزارة ليصل التطوير لكل مراكز الشباب داخل القرى والنجوع والمدن، فضلاً عن مشاركة القطاع الخاص فى هذا التطوير من خلال الاستثمار بنظام حق الانتفاع وفق اللوائح والقوانين المنظمة.

ومن جانبه، أكد محافظ الجيزة على سعى الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالتوسع فى انشاء مراكز الشباب وتطويرها وذلك فى ضوء الاهتمام بالشباب والعمل على رفع قدراتهم البدنية والثقافية والرياضية، وتوسيع مساحة ممارسة الشباب للرياضة وتفريغ طاقاتهم بشكل إيجابى، ويأتى ذلك فى مقدمة أولويات المحافظة لتحقيق الإستغلال الأمثل لقدراتهم.

وثمن محافظ الجيزة، التعاون القائم بين وزارة الشباب ومحافظة الجيزة فى النهوض بمستوى مراكز الشباب بما يعود بالنفع على المواطن.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أنه من المقرر أن تحتفل المحافظة بعيدها القومى بافتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية على مدار شهر مارس، والتى تهدف جميعها لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن المحافظة بالتنسيق مع العديد من الجهات تنفذ عدد من البرامج التنموية بجميع القطاعات والتى تستهدف فى المقام الأول رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وإستعادة المظهر الحضارى للمحافظة.

شارك فى فعاليات الافتتاح السيد إبراهيم الشهابى نائب المحافظ، والمهندس محمود فوزى السكرتير المساعد للمحافظة .